Cikalleshi, dy gola dhe një mesazh: Unë flas në fushë!

Sokol Cikalleshi godet sërish dhe këtë radhë e bën me një dygolësh, duke folur në fushë. Ylli i Kombëtares sonë ka treguar muajt e fundit se është një sulmues i shkëlqyer, por mbi të gjitha profesionist i shkëlqyer. Ka luajtur shumë pak këtë sezon, por nuk ka krijuar polemika dhe ka pritur me qetësi. “Do ta shihni, do rikthehem i zakonshmi”, deklaronte në një intervistë për “Sport Ekspres” sulmuesi, i cili po e mban fjalën. Dje Cikalleshi luajti titullar në kupë, që është kompeticioni i tij, sepse vjet u shpall shënuesi më i mirë dhe sivjet po shënon rregullisht. Bashakshehiri fitoi 6-2 ndaj Goztepes dhe Cikalleshi shënoi golin e parë me penallti në minutën e tetë të ndeshjes, ndërsa më pas, në minutën e 23-të shënoi golin e tretë të skuadrës së tij, përveçse dha edhe një asist të bukur. Me rezultatin 4-2, Cikalleshi u zëvendësua pas një ore lojë, mes duartrokitjeve të publikut, që natyrisht e vlerëson edhe sjelljen e shqiptarit. “Sport Ekspres” zhvilloi një intervistë të shkurtër me futbollistin e Shqipërisë, i cili flet për momentin e tij në Turqi, por ka edhe një mesazh për Paolo Tramexanin…

Mirëmbrëma Sokol dhe urime për golat. Me sa duket, e ke mbajtur fjalën: premtove se do të riktheheshe fuqishëm dhe duket se ndryshimi i skuadrës në janar nuk është në planet e tua.

E vërtetë, nuk e kam aspak në plan largimin, sepse po rikthehem. Sa herë të jem në fushë uroj të shënoj sa më shumë, që ta kthej situatën në favorin tim.

Je mbreti i kupës në Turqi, si ka mundësi që aty shënon me një mesatare aq të frikshme?

Jam shumë i lumtur që kam këtë vazhdimësi në kupë. Sa herë më është dhënë mundësi, kam bërë më të mirën time, duke shënuar. Jam i sigurt se duke pasur këtë vazhdimësi do të kem minutat e mia edhe në Superligë dhe uroj që edhe atje të kem të njëjtën vazhdimësi dhe ta ndihmoj ekipin në arritjen e objektivave.

Sa e vështirë është të durosh qëndrimin në stol, duke e ditur çfarë rendimenti ke sa herë futesh? Si ka mundësi kaq gjakftohtë, dikush tjetër do krijonte shumë debate e polemika…

Sigurisht, qëndrimi në stol nuk është i mirë për asnjë lojtar, por unë kam shumë besim tek aftësitë e mia dhe shumë shpejt do të kthehem aty ku e meritoj. Normalisht debatet nuk janë pjesë e imja dhe unë debatin më të mirë e bëj në fushë dhe uroj që të vazhdoj kështu, duke i dhënë përgjigjet brenda fushës, duke shënuar sa më shumë.

Bashakshehiri për titull, a besoni realisht? Si ka mundësi që po lini poshtë gjigantët e Stambollit?

Sigurisht që jemi për titull. Gjithashtu në kupën e Turqisë jemi në rrugë të mbarë dhe synojmë ta fitojmë. Po bëjmë një kampionat shumë të mirë dhe shpresojmë e besojmë se do të shpallemi kampionë. Natyrisht, nuk është aspak e lehtë, por duke i marrë ndeshjet një nga një kemi arritur të jemi të parët, duke u shkëputur 3 pikë nga vendi i dytë për momentin. Nuk është një distancë e madhe, nuk ka mbaruar ende, por me punë dhe vetëbesim mund t’ia dalim.

Ju kanë shqetësuar ndopak ngjarjet në Stamboll, ka kohe që ka sulme terroriste, probleme politike, ndikoheni ndopak ju si futbollistë?

Këto ngjarjet e fundit janë shumë dramatike për çdo shtet e çdo popull. Me thënë të drejtën, te ne futbollistët nuk kanë ndikuar në mënyrë të drejtpërdrejtë, sepse nuk i kemi ndjerë dhe nuk i kemi pasur afër, sepse i kemi parë vetëm në televizion, por çdo njeri është prekur nga këto sulme. Uroj të mbarojnë sa më shpejt dhe në të ardhmen të mos dëgjojmë më për gjëra të tilla.

Sapo është mësuar se Tramexani do të marrë drejtimin e Luganos në Zvicër. Si ndikon kjo te kombëtarja, në këndvështrimin tuaj?

E kam mësuar sot që Tramexani është larguar. Është një humbje e madhe për Kombëtaren tonë dhe uroj që të ndikojë sa më pak. Personalisht, Tramexanit i uroj shumë suksese në detyrën e re, edhe pse dëshira ime do ishte ta shihja pjesë të Kombëtares sonë edhe në vitet e ardhshme.

A e ke ndjekur ndopak Superioren? Si po të duket gara për titull, ke ndonjë preferencë apo parashikim?

E ndjek Superioren çdo jave dhe më pëlqen shumë fakti që ka një rivalitet të madh për titullin kampion. Nuk mund të them se kam ndonjë preferencë të veçantë për titullin kampion, thjesht uroj ta fitojë ekipi më i mirë!

