Çelsi “dhunon” Arsenalin dhe afrohet me titullin

Zllatan Ibrahimoviç e tha ditët e fundit: “Nëse fiton Çelsi, titulli është i tyre”. Sot Çelsi nuk ia prishi pjesën e parë të profecisë Ibras, sepse shpartalloi 3-1 Arsenalin, në një ndeshje pa histori.

Një ndeshje perfekte, me zotërim topi impresionues nga skuadra e drejtuar nga Antonio Konte jashtë fushe dhe Eden Hazard në fushë.

Top class stuff this morning from Hazard. Individual quality turns nothing into something ? #Hazard #Chelsea #PremierLeague #CHEARS pic.twitter.com/qq2cLpWcrU

— Runnemede Soccer (@RunnemedeSoccer) February 4, 2017