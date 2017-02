Bylisi barazon me Ferizajn

Bylis – Ferizaj 1-1

Shënues: Gava 65’ / Skënderi37’

Bylisi ka zhvilluar miqësoren e fundit dje dhe ka arritur që të barazojë me skuadrën e Ferizajt në stadiumin “Adush Muça”. Takimi ka përfunduar 1-1, me gola të shënuar fillimisht nga miqtë me Skënderin në të 37-tën minutë. Pjesa e parë është mbyllur me avantazhin e skuadrës kosovare. që është duke zhvilluar fazën përgatitore në vendin tonë.

Në pjesën e dytë, janë ballshiotët ata të cilët kanë arritur që të barazojnë, madje kanë aktivizuar një tjetër 11-she, me lojtarët me më shumë eksperiencë. Bylisi ka barazuar me Gavën, madje ka pasur edhe një rast penalltie, por që gjyqtari Ferhataj ka ndërruar mendje. Megjithatë, sfida ka qenë paqësore dhe rezultati që ajo ka prodhuar në fund, i tillë ka qenë 1-1.

Bylisi, dje ka aktivizuar 22 lojtarë, pra duke provuar të gjithë lojtarët, me përjashtim të Izuçukut, Dostit e Zisit. Të gjithë lojtarët e tjerë kanë luajtur. Trajneri Artan Mërgjyshi, fillimisht hodhi një 11-she të gërshetuar në pjesën e parë, ku binin në sy edhe disa lojtarë në provë. Në pjesën e dytë, bëri të njëjtën gjë trajneri i Bylisit, duke hedhur në fushë 11-futbollistë të tjerë.

Aktualisht, Bylisi ka plot 26 futbollistë mjaft cilësorë dhe duket qartë që rivaliteti dhe konkurrenca është e madhe, po të kemi parasysh faktin se janë me dëmtime Muçaj e Raboshta që janë në riaftësim e sipër.

Erjon Saliu