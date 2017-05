Bushiç thërret tifozët: Ejani të mposhtim Tiranën!

Elton Nika

Në Vlorë e kanë vlerësuar maksimalisht përballjen me Tiranën, që vlen shumë për mbijetesën. Stafi teknik kërkon maksimumin nga lojtarët në stërvitje, me qëllimin që më pas gjithçka të pasqyrohet në fushë ditën e shtunë. I aktivizuar te Vllaznia, Tirana dhe aktualisht te Flamurtari, sulmuesi Tomislav Bushiç e njeh mjaft mirë kampionatin shqiptar. Ai është në një formë shumë të mirë dhe të shtunën kërkon fitoren me fanellën kuqezi ndaj ish-skuadrës së tij. Me Tiranën në fakt nuk është se ka lënë gjurmë pak sezone më parë, ndërsa për Flamurtarin këtë sezon, me 9 golat e realizuar deri tani, kroati ka qenë shpesh vendimtar. Edhe nesër ka si objektiv të shënojë, jo për të qenë protagonist në aspektin personal, por për fitoren e skuadrës së tij, që është shumë e rëndësishme në këtë pikë të kampionatit. Patjetër që ndeshja me Tiranën pritet të jetë me rivalitet të madh në fushën e lojës, ku Flamurtari, me një fitore të mundshme, e përmirëson shumë situatën sa i takon qëndrimit në elitë.

GJENDJA – Kroati i vlonjatëve thekson për “Sport Ekspres” se skuadra gëzon një formë të mirë, por ashtu ka edhe një gjendje psikologjike shumë të mirë: “Barazimi në Durrës mund të cilësohet një rezultat mjaft i mirë për ne, kur dihet se luanim me një nga skuadrat rivale për mbijetesë. Në këtë luftë, veç nesh dhe Laçit, janë edhe Teuta e Tirana. Mund të them se situata në skuadër është mjaft e mirë, për vetë faktin se kemi tre rezultate pozitive radhazi, 2 fitore dhe 1 barazim. Kemi marrë 4 pikë në transfertë dhe kjo nuk është pak. Teuta është një skuadër mjaft e mirë, që na mundi në Vlorë, ndaj dhe barazimi ka vlera. Momenti i kthesës për skuadrën ishte ajo fitore në Gjirokastër, që na dha shumë moral. Tashmë duhet të shohim përpara, sepse kemi edhe 5 finale deri në fund”, – shprehet Bushiç.

TIRANA – Sulmuesi kroati i Flamurtarit pranon se me Tiranën është shumë e vështirë, por beson se me përkrahjen e madhe të publikut vlonjat, janë të gjitha shanset për triumf: “Po mendojmë për ndeshjen e radhës me Tiranën, që ka të njëjtën kuotë pikësh me ne, kështu që na vlen vetëm fitorja këtë javë, për të vazhduar më të qetë kampionatin. Flamurtari dhe Tirana janë dy emra të mëdhenj dhe me traditë në futbollin shqiptar. E quaj fatkeqësi, që jemi në këtë pozicion, që nuk e meritojmë, por mendoj se edhe Tirana nuk duhej të ishte në këto pozita. Gjithsesi, të shtunën luhet për të marrë maksimumin e pikëve, pasi duam të sigurojmë sa më shpejt qëndrimin në Superligë. Ndoshta kundërshtari kënaqet me një pikë, duke qenë se luan në transfertë, por Flamurtari pajtohet vetëm me fitoren. Do ta kërkojmë këtë rezultat nga minuta e parë e deri në fund. Gjatë gjithë këtyre ditëve kemi punuar në funksion të këtij takimi, që sigurisht do të jetë shumë i luftuar. E respektojmë Tiranën, por besoj se do ta mundim. Jam informuar se stadiumi do të jetë i hapur për tifozët, pasi klubi ka paguar gjobën, ndaj pres një stadium të tejmbushur. Kjo është një nga ndeshjet më të rëndësishme të këtij sezoni, ndaj presim mbështetjen maksimale të tifozëve. Jam me plot besim se bashkë me tifozët do ta mposhtim Tiranën”, – tha kroati në lidhje me ndeshjen me Tiranën, ku nuk synon hakmarrjen personale, por thjesht kërkon që Flamurtari të marrë më të mirën.