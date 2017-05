Bushiç: Të bëjmë detyrën për fanellën dhe qytetin!

Elton Nika

Flamurtari kishte shansin më të mirë të mbyllte llogaritë e qëndrimit në elitë në ndeshjen me Laçin, por e shpërdoroi, pasi nuk shkoi më shumë se barazimi pa gola. Tashmë vlonjatët duhet të fitojnë patjetër me Korabin javën e fundit dhe mundësitë janë të mëdha, madje mund të quhet një ndeshje e fituar, por në këtë kampionat gjithçka ka ndodhur dhe situata duhet vlerësuar sa më drejt. Ndeshja me Korabin është vlerësuar maksimalisht nga stafi teknik dhe drejtuesit e klubit, të cilët kërkojnë nga lojtarët të mos mendojnë se po luajnë ndaj një skuadre, që ka rënë një kategori më poshtë. Flamurtari kishte mundësinë të merrte 9 pikë në 3 javët e fundit dhe të kapte vendin e 4-t, por në dy të parat dështoi. Nuk fitoi as me Partizanin dhe as me Laçin në Vlorë, ndaj dhe tani është shtrënguar të mos bëjë gabimin fatal me Korabin.

BUSHIÇ – Sulmuesi kroat i Flamurtarit, Tomislav Bushiç, është një nga ata titullarë, i cili bën apel për të fituar bindshëm javën e fundit, duke respektuar fanellën dhe gjithë qytetin e Vlorës. “E dimë rëndësinë që ka ndeshja me Korabin, ndaj nuk mund të jemi në asnjë mënyrë të relaksuar. Eshtë një përballje jetike për Flamurtarin, që duhet përgatitur me shumë seriozitet”, – thekson autori i 10 golave për Flamurtarin në këtë kampionat. Kroati vazhdon më tej: “Korabi vërtet ka rënë një kategori më poshtë, por luan qetë, pa presion, pa objektiv, ndaj na duhet ta shohim me kujdesin maksimal këtë takim, duke menduar edhe për detajet. Janë 90 minuta, ku duhet të harrojmë gjithçka dhe të mendojmë vetëm për fatet e Flamurtarit. Jam plotësisht i bindur se Flamurtari nuk bie nga kategoria. Ky kampionat ka qenë i veçantë dhe i çuditshëm, pasi në javën e fundit mësohet skuadra e dytë, që bie një kategori më poshtë. Ne mjafton të fitojmë me Korabin dhe e sigurojmë qëndrimin, pavarësisht rezultateve të Laçit, Vllaznisë dhe Tiranës. Thjesht të shohim punën tonë dhe të bëjmë detyrën. Asgjë tjetër nuk na intereson. Kjo javë është e rëndësishme për ta përgatitur me qetësinë dhe vëmendjen e duhur ndeshjen. Korabin e njohim, edhe pse ka ndryshuar shumë. Në një ndeshje të tillë psikologjia ndikon te lojtarët, pasi luhet fati i gjithë sezonit, ndaj jemi totalisht të fokusuar te kjo përballje. Mendoj se vijmë nga rezultate të mira me Partizanin dhe me Laçin, pavarësisht faktit se me këtë të fundit duhej të kishim fituar. E meritonim për lojën që kemi zhvilluar. Megjithatë, kështu është futbolli, duhet ta pranojmë. Një fitore me Laçin do të na kishte bërë shumë punë. Gjithsesi, edhe barazimi nuk ishte një rezultat i keq. Me Korabin jam i bindur se do të fitojmë. Goli? Çfarë rëndësie ka? Thjesht duhet të fitojmë”. Në ndeshjen e radhës Bushiç do të ketë në krah edhe brazilianin Alvesh, i cili kthehet pas pezullimit për shkak kartonësh në ndeshjen me Laçin.