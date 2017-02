Bushiç si “ish”: Vllaznia të lejon të luash, i marrim pikë

Elton Nika

Sulmuesi kroat, Tomislav Bushiç, është një nga lojtarët më në formë të Flamurtarit. Ndaj Luftëtarit ai shënoi golin e dytë të takimit, duke qenë jo pak vendimtar në atë fitore të rëndësishme. Përveç golit, Bushiç zhvilloi një lojë shumë të mirë në atë terren shumë të rënduar, duke u veçuar për luftën e fortë sportive ne çdo moment për topin e parë dhe duke qenë një rrezik serioz për mbrojtjen kundërshtare. Bushiç kërkon ta shfrytëzojë këtë moment të mirë që po kalon edhe në ndeshjen e radhës, me një kundërshtar që kroati e njeh mjaft mirë, sepse disa vjet më parë vishte pikërisht fanellën e Vllaznisë. “Jam i kënaqur me golin ndaj Luftëtarit, por më shumë për fitoren, që ishte shumë e rëndësishme për ne. Çdo rezultat tjetër na rrezikonte seriozisht. Edhe në fazën e parë i shënova Luftëtarit dhe ndoshta ndeshjet ndaj kësaj skuadre më sjellin fat. Megjithatë, duhet të vijojmë rrugën e rezultateve pozitive, pasi ajo fitore nuk vlen shumë, nëse nuk marrim pikë në Shkodër”, – thotë fillimisht kroati.

VLLAZNIA – Sulmuesi i Flamurtarit ka një vlerësim për kundërshtarin e radhës, që e respekton, pasi ka luajtur me parë më të: “Luajmë përballë Vllaznisë, një skuadër që e njoh mirë, për faktin se jam aktivizuar me të, pavarësisht se ka ndryshuar gjatë viteve të fundit. Vllaznia është një skuadër, që luan gjithmonë për fitore, por është edhe një skuadër, që të lejon të luash futboll, prandaj mendoj se do të jetë një ndeshje shumë e bukur. Kundërshtari na ka mundur dy herë deri më tani, na ka treguar vlerat e veta, por mundësitë janë që këtë radhë të bëjmë ne diçka të rëndësishme. Pas fitores me Luftëtarin situata është më e qetë dhe ndoshta e kemi lënë pas periudhën e vështirë pas humbjes në Kupë, humbje që nuk e priste askush, por ka edhe një ndeshje kthimi. Gjithsesi, vëmendja mbetet te Vllaznia dhe shpresojmë të arrijmë objektivin për këtë takim, të mos kthehemi pa pikë nga Shkodra”, – ka theksuar dje për “Sport Ekspres” sulmuesi kroat i Flamurtarit, Tomislav Bushiç. Ai luan më afër zonës dhe ka mbështetjen e brazilianit Alvesh, por edhe të mesfushorëve. Në këtë moment forma e tij është optimale dhe për Flamurtarin është një titullar i padiskutueshëm.