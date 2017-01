Bushi në gjithë Europën: 2 muaj kohë për një Shpresë

Intervistoi: Gjergji Stefa

Në vitin 1993 Alban Bushi udhëtoi me skuadrën “Under 21” të Shqipërisë, teksa kuqezinjtë e kohës mes një mori problematikash humbën 4-1 në Bilefeld, por Bushi nuk u kthye në Shqipëri. Refugjat nuk është një fjalë elegante për ta përshkruar atë udhëtim, por në atë kohë ishte një modë e vërtetë, një mundësi e artë për “një jetë më të mirë”. Sot pas 23 vitesh Bushi nis një tjetër udhëtim, këtë radhë zyrtar, sërish me “Under 21”. Një mundësi e artë për një karrierë që ka nisur si zyrtar 3-4 vite më parë.

-Alban, çfarë kujtoni nga koha kur ju luanit me skuadrën Under 21?

-Kanë qenë vite të vështira. Bahri Ishka dhe Sulejman Starova ishin trajnerët e mi në atë periudhë. Jemi grumbulluar për të luajtur në Gjermani, megjithatë shumica nga ne kishim planifikuar që të qëndronim atje. Unë isha njëri prej tyre. Luajtëm në Bilefeld dhe humbëm thellë, por ne nuk e kishim mendjen te ndeshja, por te e ardhmja. Sot është ndryshe. Lojtarët vijnë nga Gjermania në Shqipëri për të luajtur me “Under 21” tonë.

-Nuk besoj se hezituat kur patët mundësinë për të qenë trajner i kësaj skuadre?

-Jo, madje jam shumë i nderuar. Prej disa vitesh punoj në stafin e Kombëtares dhe patjetër që ëndrra e kujtdo është të drejtoj skuadrën përfaqësuese. Kam përshtypjen që përvoja me De Biazin më ka ndihmuar shumë.

-Në edicionin e shkuar për Shpresat pritshmëritë ishin të mëdha, ndërsa rezultatet jo. A keni trashëguar diçka nga ai edicion?

-Nuk komentoj asnjëherë rezultatet dhe atë që ndodh me paraardhësin tim. Sigurisht që kemi trashëguar disa lojtarë, por shumë të tjerë e kanë mbushur moshën për të mos luajtur më me skuadrën Shpresa.

-Cila është axhenda e Shpresave?

-Në 26 janar do hidhet shorti për të mësuar kë skuadra do kemi në grup. Nuk kemi shumë kohë në dispozicion. Në shkurt, fatkeqësisht, nuk ka data të lira nga UEFA, megjithatë mund të luajmë dy ndeshje me Kazakistanin. Të shohim. Në mars do nisin ndeshjet. Jemi në vazo të katërt, por të gjithë skuadrat e kësaj moshe janë të vështira. Vetëm 12 ekipe kualifikohen për në Europian dhe kualifikimi është një ëndërr e madhe, por e vështirë. Shqipëria e madhe u kualifikua për në Europian, por në këtë aktivitet merrnin pjesë 24 skuadra.

-Në vitin 1983 Shqipëria u kualifikua për në çerekfinale të kampionatit Europian të “Under 21”, madje zuri vendin e parë në grup me skuadra si Gjermania, Austria dhe Turqia. Fitoi dy ndeshjet me Austrinë, dy me Turqinë dhe barazoi dy herë me Gjermaninë. Pse sot është e pabesueshme të imagjinosh përsëritjen e këtij suksesi?

-Flasim për epoka të ndryshe dhe për momente të ndryshme. Nuk mund të jap një përgjigje të saktë. Patjetër që mesa duke ka qenë një brez i shkëlqyer lojtarësh. Ajo që mendoj, është se ndoshta atëherë seleksionuesit ishin disi më të favorizuar, sepse lojtarët luanin të gjithë në një kampionat, kanë luajtur së bashku me “Under 19” dhe luanin rregullisht me skuadrat e tyre. Përveç kësaj, grumbulloheshin shpesh gjatë vitit.

-Cila është përshtypja nga ky grumbullim i parë që keni bërë?

-Prej ditësh gjendemi të grumbulluar me rreth 20 lojtarë. Jo të gjithë ata do jenë pjesë e skuadrës. Shumica kanë mbërritur nga jashtë. Ka elementë shumë të mirë.

-Ka një shqetësim në Shqipëri, që lojtarët nga Kosova do zgjedhin gjithnjë e më shumë në të ardhmen Kosovën?

-Në parim, nëse e bëjnë këtë do gëzojnë gjithnjë respektin dhe miqësinë tonë. Për ne është njësoj, si të luajnë me ne dhe si të luajnë me Kosovën. Me jo pak kënaqësi kam konstatuar, që pothuaj të gjithë shqiptarëve nga Kosova që u kemi bërë ftesë, i janë përgjigjur pozitivisht. Mesa duket pika e referimit për të gjithë shqiptarët është fanella kuqezi.

-Në përgjithësi ka një diskutim të gjerë dhe në lidhje me lojtarët që luajnë me skuadrat e moshave të shteteve të tjera. Çfarë po ndodh në këtë moment me ta?

-Unë mendoj se ne jemi rast unik në Europë për dendësinë e lojtarëve që luajnë me përfaqësueset e tjera të moshave. Në këtë kontekst, skuadra e moshave të Shqipërisë janë të penalizuara. Patjetër që u thërrasim dhe i joshim të vijnë të gjithë, por imagjinoni njërin që ka lindur në Zvicër dhe Zvicra për shembull i jep mundësinë të aktivizohet që me “Under 15” të atij shteti. Tundimi për të luajtur me shtete më të forta është më i madh. Nuk paragjykojmë askënd dhe kemi nisur të bashkëjetojmë me këto zgjedhje. Megjithatë, ne i kemi dyert e hapura për këdo.

-Ashtu si Kombëtarja e madhe?

-Shikoni çfarë ndodh: shumë lojtarë që ishin pjesë e Shqipërisë në Europian erdhën te ne pasi kishin mbushur 21 vjeç. Xhaka, Gashi, Abrashi, Kukeli, Mavraj, etj., kanë luajtur më parë me të rinjtë e shteteve të tjera. Ata erdhën te ne pasi ndoshta nuk patën mundësi të luanin me Kombëtaret e tjera. Sigurisht që për ne ishte kënaqësi, megjithatë duhet pranuar se në këtë pikë ekipet e të rinjve kanë më pak prurje cilësore. Në përgjithësi shqiptarët presin, përpara se të bëjnë zgjedhje.

-Ka raste konkrete në këtë moment?

Po, është një lojtar që luan me Sampdorian, i cili më ka kërkuar kohë për të vendosur, sepse ndoshta mendon që mund të ketë ndonjë shans me Italinë. Në këtë drejtim ne kemi më shumë vështirësi se shtetet e tjera. Një francez luan me Francën që te “Under 15” dhe derisa ndoshta shkon në ekipin e madh. Te ne vijnë e hyjnë lojtarë në varësi të rrethanave. Ndodh dhe e kundërta, për shembull Gëzim Pepsi i Bazelit, një lojtar që ka luajtur me “Under 17” të Shqipërisë, tani luan me “Under 19” të Zvicrës. Ka firo gjatë gjithë rrugëtimit dhe të papritura. Ndonjëherë është dhe çështje fati.

-Ç’domethënë kjo?

-Shiko ç’ka ndodhur me portierët. Thomas Strakosha ka qenë pjesë e “Under 19” të Shqipërisë dhe “Under 21”, pra konsiderohet një proces natyral. Tani ai është pjesë e Kombëtares së madhe. Ndërkohë në Kombëtaren e madhe është edhe Berisha, që nuk ka luajtur me “Under 21”. Pra ka disa raste të ndryshme. Kombëtarja e madhe është më e ekspozuar ndaj lojtarëve.

-Ngjan si një lloj justifikimi?

-Jo, jo. Jam duke shpjeguar atë që ndodh. Nuk kërkoj alibi. Kemi lojtarë të mirë dhe aftë. Kam dëshirë që lojtarëve t’u implementoj grintë dhe shumë karakter. Do luftojmë për çdo ndeshje dhe shpresoj shumë te rezultatet pozitive.

-Kush është ajka e ekipit?

-Nuk dua të flas me emra të përveçëm. Ju praktikisht i njihni lojtarët. Janë ata që qarkullojnë për këtë grupmoshë.

-Ka nga kampionati shqiptar?

-Pak, sepse për fat të keq klubet aktivizojnë pak lojtarë të rinj. Edhe te akademitë punohet pak. Megjithatë, sidomos Tirana e Partizani po bëjnë diçka në këtë drejtim.

-Ju vetë keni qenë një lojtar me karakter delikat, gjë të cilën e keni pranuar dhe vetë. Tani që jeni trajner, çfarë bëni me këta lloj lojtarësh?

-Shiko, është e vërtetë që kam qenë i vështirë për trajnerët, sepse kam pasur gjithnjë dëshirë për të luajtur nga minuta e parë dhe nuk e pranoja dot stolin. Por unë sa herë luaja, jepja gjithçka kisha, madje dhe zemrën. Nëse lojtari në fushë jep gjithçka, për mua është OK. Pastaj, patjetër ka lojtar që bëhen problem në fushë, unë këta lojtarë nuk i preferoj. Mosha është delikate, përpiqem që t’i kërkoj disiplinë dhe mendoj se ky është çelësi i gjithçkaje.

-Por duhet dhe shumë talent?

-Disiplina mbi të gjitha. Kur isha unë në Kombëtare, mendoj se trajnerët nuk kanë qenë të prirur te disiplina. Me De Biazin gjërat ndryshuan. Për sa i përket organizimit, De Biazi është një shembull shumë i mirë.

-Ndonjëherë keni thënë që ai luan shpesh në mbrojtje?

-Ia kam thënë një gjë të tillë dhe direkt. Por tani që jam trajner gjërat i shoh disi më ndryshe. Ndoshta ndonjëherë është më mirë që fillimisht të garantohesh të mos pësosh gol.

-Kush është modeli juaj i trajnerit?

-Mua më pëlqen pasioni dhe grinta e Jurgen Klopit.

-Moshë delikate, ambient delikat, ndërhyrje… Si i menaxhoni të gjitha këto?

-Nuk kam asnjë problem me askënd. Kam vetëm një problem, që në përgjithësi është për tërë moshat, jo vetëm në kombëtare, madje dhe në shtete, problem që dhe Zakeroni na e ka thënë në një trajnim që bëmë disa kohë më parë. Sjellja e prindërve me fëmijët dhe të rinjtë është jashtë çdo lloj logjike. Ndonjëherë ata kanë nevojë për më shumë disiplinë se sa lojtarët, fëmijët e tyre.