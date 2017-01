Bursaspor dëshiron Hykën, Lucerna pret 100 mijë euro

Fantazisti ka nisur stërvitjet me klubin aktual, por largimi nga Zvicra është thuajse i sigurt. Në Turqi shfaqen hapur, ndërsa afati i “gjërë” i merkatos dimërore e favorizon

Anton Cicani

Në pritje për të vendosur të ardhmen, Jahmir Hyka ka rinisur stërvitjen prej dy ditësh me skuadrën e tij, Lucern, ndërsa për gjashtë muaj do të skadojë kontrata që e lidh me klubin e Superligës zvicerane. Deri tani, diskutimet për rinovim kanë ngecur dhe kjo pasi fantazisti shqiptar nuk ka ndër mend që të pranojë ofertën që helvetët do t’i bëjnë, pasi është shumë e ulët. Nisur nga fakti që Hyka tashmë është në moshën 28-vjeçare dhe po përgatitet për kontratë e tij të fundit “të fortë” dhe të volitshme sa i përket aspektit ekonomik, pasi në karrierën e një futbollisti nuk mund të mos merret parasysh edhe kjo nevojë (transferimet e fundit të futbollistëve me emër, që miliardat i kanë bërë tashmë, në Kinë, do të thotë shumë).

Shtëpia – Jahmir Hyka, në ndryshim nga shumë futbollistë të tjerë shqiptarë, preferoi që festat e fundvitit dhe pushimet t’i kalojë në Shqipëri dhe, madje, gjatë kësaj kohe, kur ndoshta shumë të tjerë shijonin bakllavatë, gjelin e detit dhe shumë gatime të shijshme, te Liqeni Artificial, ai vraponte çdo ditë, për të mbajtur veten në formë. Pikërisht ngrohtësia e shtëpisë i ka shërbyer për të nisur 2017-n më i motivuar se kurrë. Edhe pse në temperatura shumë të ftohta, ai është parë me shumë dëshirë dhe grinte. Ky është sezoni i gjashtë në Zvicër, me fanellën e Lucernës. Përpara disa kohësh, për “Sport Ekspres”, ai do të rrëfente raportin me qytetin e bukur dhe piktoresk të Zvicrës, tifozët e saj dhe sidomos stadiumin “Swisspoorarena”. Por, tani ka ardhur koha për të kthyer faqe…

Sepse, të luash gjithmonë në një kampionat ku gara bëhet për vendin e dytë e poshtë duhet të jetë vërtet “sfilitëse”. Hyka kërkon motivime të tjera, por edhe të provohet në një kampionat tjetër.

Ofertat – Megjithatë, teksa stërvitjet i ka nisur me Lucernën, mendimi i tij është te një transferim i mundshëm. E ndërsa pret shkurt për Palermon, në një prononcim për “Sport Ekspres” (“Nuk di asgjë, nga Italia nuk më ka marrë askush!”), është në bisedime me disa skuadra të tjera, kryesisht në Turqi, por edhe sondazhi amerikan i Siatëll Sounders është më shumë se konkret. Plot 600 mijë euro në sezon i kanë ofruar në Amerikë, por shkëputja nga Europa është padiskutim një handikap, edhe pse Gashi është ambientuar më së miri. Pikërisht Turqia është edhe kampionati më i mundur për fantazistin. “Sport Ekspres” ka arritur të zbulojë edhe skuadrën që ka hedhur hapa konkret: Bursaspor!

Klubi në fjalë renditet në vend të pestë dhe vetëm 4 pikë larg vendit të fundit për në Europë, ku është pozicionuar Fenerbahçe. Ndërkohë, Istanbulspor i Sokol Cikalleshit vazhdon të kryesojë me 36 pikë. Sa i përket ofertës, ende nuk është zbuluar, por kërkesat e Hykës janë mbi 500 mijë euro, ndërsa Lucerna për kartonin e tij do të mjaftohej me 100 mijë euro. Të shohim ditët në vazhdim se çfarë do të ndodhë. Në fakt, fantazisti ka një avantazh të madh: në Turqi, merkato vazhdon deri në gjysmën e shkurtit.