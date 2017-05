Bulku: Devi, futu vetë për të frikësuar Vllazninë!

Olsi Avdiaj

E martë e veçantë ka qenë ajo e djeshmja në kampin bardheblu. Miq specialë në fushë dhe tribunën e “Selman Stërmasit”. Ish-kapiteni i skuadrës, Ervin Bulku tanimë si ndihmës i Xhani De Biazit ishte në stadium për të ndjekur bardheblutë. Por jo vetëm. Bulku pas stërvitjes së Tiranës u angazhua të mbante lojtarët e kombëtares në formë, pikërisht para ndeshjeve me Luksemburgun dhe Izraelin. Gjithsesi, duke u kthyer tek bardheblutë, Ervin Bulku ka takuar të gjithë grupin, përfshirë edhe trajnerin Mirel Josa. Me të madje pati një bashkëbisedim të gjatë dhe sigurisht u fol për hallet e përbashkëta, Tiranën. Josa dhe Bulku kanë qenë në qejf dhe kanë vazhduar të diskutojnë për bardheblutë që mbeten në një moment të keq, në gjithë historinë e tyre futbollistike.

Tribuna

Pasi ka takuar të gjithë personat mundshëm Ervin Bulku është bashkuar me gazetarët të ulur në tribunën VIP. Veç batutave me njerëzit e stafit bardheblu, Bulku nuk ka lënë pa bërë shaka edhe me drejtorin e Tiranës, Devi Muka, i cili mbërriti i fundit në stadium. Duke pasur parasysh që situata e Tiranës nuk është e mirë, Bulku i ka thënë Devit. “Futu vetë në fushë se i tremb vetëm me prezencë”. Një shaka që është pasuar nga një goditje perfekte e Devit të një topi që ka ardhur në këmbët e tij nga lojtarët që përgatiteshin në fushë. Realisht Ervin Bulku ka rrezatuar pozitivistet në ambientin bardheblu që prej ditësh vazhdon që të jetë i zymtë, për shkak të gjendjes në renditje.

Gjendja

Ekipi bardheblu dje është parë i qetë. Në ndryshim nga takime të ndryshme, skuadra ka qenë në humor dhe gjendja ishte tejet pozitive. Skuadra është gati për sfidën e ditës së shtunë me Vllazninë, pikërisht në finalen që bardheblutë kanë me kuqeblutë. Në orën 17:30 ekipi më i vjetër i Shqipërisë, Vllaznia do të luajë me ekipin më të titulluar dhe një vit më të ri se shkodranët, Tiranën. Njëra prej të dyjave do të zbresë një kategori më poshtë në fund të sezonit.