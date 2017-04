Braziliani Troisi kthehet në Shqipëri, tani te Bylisi

Bylisi ka nisur që të mendojë për ndeshjen e radhës që do të zhvillojë në stadiumin asnjanës, “Bashkim Sulejmani” të Kuçovës, ku do të ndeshet me Tomorin. Ballshiotët shkojnë në këtë duel pas fitores që realizuan me Pogradecin në “Adush Muça”. Bylisit i kanë mbetur edhe tri beteja finale, duke filluar që nga kjo e fundjavës me Tomorin, për të vijuar më pas me Shkumbinin dhe në fund në Lushnjë.

Ballshiotët, do të vazhdojnë që të kenë mungesa edhe në këtë fundjavë, kur Rizvani e Shoshi, për shkak se janë të dëmtuar nuk do të jenë nën urdhrat e stafit, madje, portieri mund të jetë vetëm në 18-she, pasi ende nuk është rikuperuar plotësisht.

Bylisi ka nisur përgatitjet dhe me shumë gjasa, sot do të drejtohen në stërvitje nga trajneri i ri, braziliani Marselo Troisi, i cili dje në mëngjes herët ka lënë Kalithean, ku ka punuar në akademinë e klubit të njohur grek dhe sot, me shumë gjasa do të jetë në stërvitje duke drejtuar Bylisin, ku pritet që edhe të prezantohet para skuadrës.

Bylisi ka vetëm një synim, rikthimin në elitë, ndërkohë që presidenca zgjodhi Troisin, pasi edhe disa kandidatura të tjera, nga tregu vendas, madje edhe trajner që këtë edicion, kanë drejtuar në Superligë skuadra të njohura.