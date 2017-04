Brahja ka një porosi për Kukësin: Kujdes të voglat!

Jurgen Zela

Julian Brahja ka provuar të luajë në disa ekipe të Superiores, mes tyre edhe me Kukësin e Laçin, ekipe me të cilat ai ka kontribuar të luajnë për herë të parë në kupat e Europës. Qendërmbrojtësi e ka të vështirë të bëjë një parashikim të përballjes mes këtyre dy skuadrave këtë javë dhe do donte që Laçi të vinte në kushte të tjera në këtë sfidë. Në intervistën për “Sport Ekspres”, Brahja flet për sezonin e Kukësit, çfarë ka ndryshuar në këtë ekip, shanset për titull dhe lë të hapur mundësinë e një bashkëpunimi me këto klube në të ardhmen, tashmë si trajner, pasi “pensionimi” i tij si futbollist po afrohet dita ditës.

-Julian, prej kësaj vere jeni shkëputur nga Superiorja, por me siguri e ndiqni akoma. Çfarë mendimi keni për kampionatin që po zhvillohet?

-Të them të drejtën kampionati është shumë i fortë këtë vit, si nga kreu i tabelës, ashtu edhe në fundin e tabelës që po luftohet për mbijetesën. Duke parë Kukësin, Partizanin dhe Skënderbeun, tre ekipe që po konkurrojnë fort për titullin kampion, them se gara është bërë shumë e bukur dhe nuk dihet në fund se kush do të dalë kampion. Kjo e ka zbukuruar garën, ashtu si edhe lufta që po bëhet për mbijetesë.

-Kukësi, pjesë e të cilit keni qenë më parë, është pretendent kryesor në garën për titull. Si e gjykoni ecurinë e këtij ekipi këtë sezon?

-Kukësi ka qenë gjithë javë në krye dhe e shikoj si ekipin kryesor për titull, pa lënë mënjanë Partizanin dhe Skënderbeun, por Kukësi e ka udhëhequr kampionatin pa asnjë humbje. Rezultatet e tregojnë vetë ecurinë e Kukësit. Normalisht janë me meritë të parët, pasi nuk është e lehtë të mbash vendin e parë, duke parë dy konkurrentët e tjerë që janë shumë të fortë. Besoj se deri tani ka bërë shumë mirë, duke vendosur edhe një rekord me 30 ndeshje pa asnjë humbje.

-Në krahasim me skuadrën që ju keni qenë më parë, çfarë ka Kukësi i këtij sezoni më tepër?

-Atëherë ishte viti i parë i Kukësit që garonte në Superiore dhe objektivi ishte pjesëmarrja në kupat e Europës, objektiv që e arritëm dhe u shpallëm edhe nënkampionë. Ndryshimi është pjekuria e emrit të Kukësit në Superiore, duke pasur parasysh që në tre vitet e para është shpallur nënkampion dhe ka marrë pjesë në Kupat e Europës. Besoj se tani janë pjekur të gjitha kushtet për të dalë kampion. Nuk është e lehtë të vish nga kategoria e dytë dhe të thuash se do dal kampion. Tani Kukësi është i pjekur dhe vetë opinioni publik mundet ta besojë se ky ekip mund të dalë kampion. Ky është ai ndryshimi i emrit që Kukësi kishte dhe ka tani.

-Keni provuar më parë të dilni kampion dhe e dini shumë mirë se diçka e tillë nuk është e lehtë. A keni ndonjë këshillë për Kukësin se si t’ia dalë mbanë?

-Kampionati është futur në një fazë vendimtare dhe çdo takim është fatal për të gjithë. Kukësi nuk duhet të gabojë me ekipet e vogla. Marr shkak nga ndeshja me Laçin, teksa është një përballje mes dy ekipeve me objektiva të kundërta, pasi Laçi luan për mbijetesë, ndërsa Kukësi për kampion”

-Si e shikoni këtë përballje mes Kukësit dhe Laçit?

-Kukësi është favorit për ta fituar këtë takim, pasi thuajse të gjitha ndeshjet i ka brenda. Nuk e di saktësisht sa barazime mund të ketë, por Kukësi në shtëpi, jo vetëm aty, por sidomos në “Zeqir Ymeri” nuk të fal. Besoj se Laçi do luajë për objektivin që ka, të marrë një pikë, ndërsa Kukësit nuk i lejohet rezultat tjetër veç fitores. E shoh një ndeshje shumë të fortë, të luftuar deri në fund, edhe pse Laçi është i parafundit, ata kanë një “brumë” në ekip, por ndoshta në anën psikologjike janë të rënduar disi, çka mund të jetë një favor për Kukësin.

-Mund të bëni një parashikim për këtë ndeshje?

Më vjen keq sepse Laçi është në një pozitë shumë të vështirë dhe normalisht unë ndihem keq nëse bie nga kategoria, ndërsa nga krahu tjetër do dëshiroja që Kukësi të dilte kampion. Nuk di të them, jam në një pozitë të vështirë. E mira do ishte që Laçi të ishte nga mesi i tabelës dhe le të humbiste në Kukësi pastaj

-Laçi është skuadra e qytetit tuaj. Sa shanse kanë bardhezinjtë të mbijetojnë në Superiore këtë sezon?

-Nuk mund të flas me përqindje, por Laçi do luftojë deri në fund. E shoh të rrezikuar duke parë kalendarin dhe ngjeshjen e ekipeve. Shpresoj në radhë të parë që të luhet drejt, të luajnë pastër ekipet e tjera, pastaj të dalë kush ta meritojë. Unë ju trembem pak këtyre aleancave.

-Aktualisht jeni pjesë e Dinamos, ndërkohë që po ndiqni edhe kursin për t’u bërë trajner. E shihni veten pjesë të ndonjërit prej këtyre dy ekipeve në të ardhmen, sigurisht tashmë si trajner?

-Kurrë mos thuaj kurrë. Për momentin jam pjesë e Dinamos dhe normalisht jam në fund të karrierës. Rruga jonë e së ardhmes është trajningu. Asnjëherë mos thuaj kurrë, dëshira është, pasi jam ndjerë mirë në të dyja ekipet . Unë kam luajtur në Kukës, kam luajtur në Laç dhe aty është vendlindja ime, aty jam rritur, jam formuar si lojtar. Le të shikojmë me kalimin e kohës se çfarë do të ndodhë.