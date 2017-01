Shqipëri-Kosovë, vjen momenti i përballjes në ndeshje zyrtare në një sport: do të ndodhë këtë vit, në pranverë.

Kombëtaret për femra të Shqipërisë e Kosovës do të përballen në kualifikueset e Kupës së Botës 2019.

Në fazën e parë, ku marrin pjesë kombëtaret me koeficientin më të ulët në renditjen e FIFA-s, Shqipëria e Kosova janë vendosur në grup me Greqinë dhe Maltën, ndërsa takimet do të luhen në Shqipëri, më 6, 8 dhe 11 prill 2017.