Borxhet e Tiranës, tani e ka radhën Kçira

Vetëm 48 orë: kaq kohë ka Tirana për të shlyer një borxh tjetër dhe për të evituar një katastrofë të re, edhe më të madhe se bllokimi i merkatos së janarit, që në fakt nuk ishte asgjë.

Tashmë mësohet se e ka radhën kosovari Lek Kçira ai që duhet të paguhet urgjentisht deri në fund të muajit, sepse Tirana i ka borxh 10 mijë euro.

Pjesë e Tiranës në sezonin 2008–2009, ku luajti 21 ndeshje, Kçira nuk u pagua plotësisht dhe tashmë FIFA i ka dhënë të drejtë.

Nëse 10 mijë eurot nuk do të paguhen brenda datës 31 janar, klubi do të përjashtohet nga edicioni i ardhshëm i Kupave të Europës, por rrezikohet edhe një sezon shtesë.

Burime pranë klubit pohojnë se kjo shumë do të paguhet brenda afatit dhe klubi nuk do të penalizohet për këtë ngjarje, por tani duhet parë a do të mbyllet gjithçka në kohë.