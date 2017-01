Borxhet e Tiranës ndër vite, shifra të frikshme

Olsi Avdiaj

Lajmi më i madh i ditës së djeshme edhe pse është anashkaluar, ka të bëjë me shpëtimin e klubit Tirana nga borxhet e prapambetura. Bashkia ka vendosur të paguajë gjithçka menjëherë deri në 2013-ën dhe për vitet e fundit kërkon rakordim. Tirana kështu zgjidh ngërçin e borxheve. Në takimin e zhvilluar në institucionin kryesor të kryeqytetit, si rrallëherë më parë, presidenti i Tiranës, Refik Halili dhe ai i Partizanit, Gazmend Demi u ulën në një tryezë të përbashkët për t’u dhënë zgjidhje problematikave dhe për të arritur në një marrëveshje që i shërbeu gjithashtu edhe Tiranës për të marrë premtimin e pagesës së borxheve të prapambetura nga Bashkia e Tiranës. Pas rreth një ore bisedime, përfaqësuesit më të lartë të dy klubeve dhe kryetari i Bashkisë, Erjon Veliaj dolën në një konferencë të përbashkët për shtyp. Fillimisht Veliaj u ndal te arritja e marrëveshjes me presidentin Halili për shlyerjen e të gjitha borxheve të prapambetura që Bashkia i ka klubit deri në vitin 2013. Po çfarë është historia e borxheve.Vetëm gjyqe civile dhe jo sportive, pa llogaritur interesat aktualisht Tirana ka 67 milionë lekë të rinj për t’u paguar. Mes tyre detyrimet janë për Metush Seferin, tatimet e mos paguara, kompani udhëtimi, dhe punonjës që duan pagën dhe sigurimet shoqërore. Të gjithë këta individë lojtarë, trajnerë dhe kompani i kanë bllokuar Tiranës llogaritë bankare dhe kanë vënë në sekuestro konservative asetet e saj.

Shuma më e madhe për t’u paguar është ajo e Metush Seferit. Ky i fundit ka fituar gjyqin me bardheblutë, në të gjitha shkallët dhe pretendon rreth 385 milionë lekë (të vjetër). Por kjo shumë pritet të rritet mbi 550 milionë lekë, pasi sipas vendimit të Gjykatës debitori (KF Tirana) do t’i paguajë paditësit (Metush Seferit) edhe kamatëvonesat. Nuk mbaron këtu: KF Tirana, përveç debisë ndaj kompanisë së Metush Seferit, do duhet të paguajë edhe shpenzimet gjyqësore, të cilat janë plot 7 milionë lekë. Gjyqi mes Metush Seferit dhe klubit të Tiranës e ka zanafillën shumë vite më parë, në kohën kur ky i fundit ishte president i skuadrës bardheblu (më saktësisht nga viti 1993 e deri më 1998), ndërsa shef klubi ishte Skënder Hyka. Të dy ish-zyrtarët e Tiranës kanë firmosur një kontratë, në mënyrë që të ardhurat në atë kohë të ndaheshin në mënyrë të barabartë, pra 50% klubi, po aq edhe presidenti, post që mbahej nga Seferi. Pas afrimit në krye të klubit si president në 1998-1999 të Lutfi Nurit dhe më pas të El Sajed (1999- 2003), Seferi kërkoi kthimin e shumës së parave që kishte investuar përtej kontratës së dakorduar me Bashkinë e Tiranës për skuadrën bardheblu. Kësisoj, në emër të kompanisë, Seferi e çoi çështjen në gjyq, duke kërkuar kthim të parave. Pas disa seancave gjyqësore, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë vendosi pranimin e pjesshëm të kërkesë-padisë së ngritur nga Metush Seferi, duke u vendosur edhe detyrimet përkatëse. Vendimi i Gjykatës asokohe u ankimua nga palët dhe në Gjykatën e Apelit Tiranë, u vendos lënia në fuqi e vendimit të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor. Ndryshimi i vetëm ishte caktimi i saktë i shumës që i padituri, në rastin konkret KF Tirana, duhej t’i paguante paditësit, shoqërisë tregtare “International Trade” sh.p.k, shumën prej 38,464,753 lekë (të rinj), si dhe interesat bankare nga janari i vitit 2000 deri në maj 2007 (ditën e daljes së ekzekutimit të vendimit), por edhe më shumë sepse kanë kaluar tanimë 10 vite të tjera. Palët nuk u mjaftuan me kaq, pasi KF Tirana e çoi çështjen në Gjykatën e Lartë. Kjo e fundit në një vendim lë në fuqi vendimin e Gjykatës së Apelit për shlyerjen e detyrimit nga KF Tirana karshi shoqërisë së Metush Seferit.

Historia e çuditshme e Ilir Kastratit. Duhen paguar 120 mijë euro

Një histori filmash është ajo e Ilir Kastratit dhe Tiranës. Duke anashkaluar të gjitha problemet e tjera sportive, bardheblutë kohë më parë kanë humbur gjyqin e hapur nga Panathinaikosi dhe tashmë janë të detyruar që t’u paguajnë grekëve afro 120 mijë euro për kompensimin trajnimit të Ilir Kastratit. Ky i fundit, produkt i shkollës së skuadrës helene, në korrik të 2013-ës u transferua në Shqipëri. Një shifër “e çmendur” për një futbollist që ka luajtur vetëm 12 minuta në një ndeshje (konkretisht atë ndaj Kastriotit, më 2 tetor 2013) me fanellën bardheblu. Pas një faze me kryeqytetasit, Tirana e huazoi këtë lojtar te Himara.

Rregulli

Një rregull i FIFA-s detyron klubet për një transfertë ndërkombëtare që të paguhet për formimin e çdo futbollisti. Në bazë të një përllogaritjeje (e përcaktuar qartë nga vetë FIFA), Tirana duhet t’i japë 30 mijë euro në sezon Panathinaikosit për këtë lojtar. Ai është trajnuar për 4 vite tek akademia greke dhe, në kushte të tilla, Panathinaikosi përfitoi afro 120 mijë euro nga homologët shqiptarë të Tiranës.