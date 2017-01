Boniface zyrtar, Fukui sërish në radarët e Partizanit

Methju Boniface është zyrtarisht lojtar i Partizanit, pasi klubi ka nënshkruar me nigerianin një kontratë që i lidh së bashku për 18 muaj. Ashtu siç kishim lajmëruar, zyrtarizimi i sulmuesit nigerian u bë ditën e djeshme, ndërkohë që prezantimi i tij do të bëhet në ditët e para të janarit.

“Klubi njofton se ka arritur marrëveshjen me Methju Boniface. Sulmuesi 22 vjeçar i cili në pjesën e parë të sezonit ishte pjesë e ekipit të Trepça ’89 do të aktivizohet tashmë me 15–të herë kampionët e Shqipërisë. Shtatlarti me shtetësi nigeriane në sezonin 2015–2016 ishte pjesë e qipriotëve të Aris Limasol. Me të kuqtë Boniface ka nënshkruar një kontratë deri në përfundim të sezonit 2017–2018. Prezantimi i sulmuesit nigerian do të bëhet në ditët e para të muajit janar 2017”, njoftoi klubi i Partizanit në faqen zyrtare në “Facebook”. Nigeriani është lojtari i parë i afruar tek të kuqtë, ndërkohë që në vijim pritet të ketë edhe të tjera afrime.

FUKUI

Masato Fukui ka qene një nga dëshirat e Partizanit në merkaton e verës, por ishte Skënderbeu ai që fitoi konkurrencën me të kuqtë dhe Flamurtarin dhe arriti ta bindë japonezin për të firmosur një kontratë 2-vjeçare. Në Korçë ai tanimë nuk po kalon momentet e tij më të mira dhe këtë kërkon ta shfrytëzoje Partizani. Zërat për një largim të mundshëm nga Skënderbeu kanë nxitur të kuqtë që ta rifusin në radarët e tyre mesfushorin japonez. Mesfushori pëlqehet nga stafi teknik, por sigurisht që duhet gjetur një marrëveshje me korçarët, që ka pak gjasa të ndodhë, ose të shpresohet se japonezi do zgjidhe kontratën. Deri më tani Fukui te Skënderbeu është aktivizuar në 12 ndeshje, nëntë prej të cilave i ka nisur nga minuta e parë e takimit. Që pas ndeshjes me Partizanin në Elbasan, në fund të tetorit, mesfushori e humbi rolin e titullarit dhe kjo sigurisht nuk e kënaq një futbollist. Ndoshta transferimi në kryeqytet, aty ku ai shkëlqeu në sezonin e parë në Superiore, por me Tiranën, do të ishte edhe lëvizja më e mirë për lojtarin.