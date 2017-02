“Bomba” e Cungut: Në verë largohem nga Vllaznia

Trajneri i Vllaznisë, Armando Cungu, ka habitur të gjithë me deklaratën e tij të fortë pas ndeshjes së fituar ndaj Flamurtarit, sepse ka lajmëruar se në fund të sezonit do të largohet nga drejtimi.

“Do të vazhdoj punën me ta deri në fund të sezonit, kur do të largohem. Kjo është laksative, e kam vendosur tashmë. E kam menduar prej kohësh, nuk është një vendim i momentit. Ka shumë presion, është maksimal dhe nuk më lejon të vazhdoj punën.

“Për sa i përket ndeshjes, u munduam të bënim zgjedhjet e duhura, na eci. Hebaj nuk luan titullar sepse ka kohë që ka pasur probleme fizike, një dëmtim që nuk e ka lejuar të jetë në maksimumin e vet. Ajo që më ngroh më tepër është karakteri, dua t’i bëj komplimente ekipit, dha gjithçka. Edhe në ndeshje të tjera kemi luajtur mirë, por nuk kemi pasur fatin që patëm sot. Nuk është ndeshja më e mirë e jona këtë vit, me Kukësin gjithashtu luajtëm mjaft mirë. Tensioni është i madh, skuadra e vuan këtë gjë, por po tregojmë karakter dhe po luftojmë. Emocionet ishin të mëdha, vetëm me Kukësin në kupat e Europës kam pasur të tilla”.

Mezani fajëson mungesën e përqendrimit

Humbja e pafalshme ndaj Vllaznisë, me dy gola të pësuar në fundin e takimit, natyrisht ka dëshpëruar trajnerin e Flamurtarit Gentian Mezani, i cili nuk po arrin të gjejë formulën e duhur për fazën mbrojtëse.

“Sërish nga penalizon mungesa e përqendrimit. Kjo na ka ndodhur që me ndeshjen me Skënderbeun dhe sërish sot kemi humbur pikë të çmuara. Patëm shumë raste për të shënuar golin e dytë dhe mund të kishim fituar me lehtësi, ndërsa në fund e humbëm qetësinë dhe nuk patëm përqendrimin e duhur. Ishte një ndeshje që nuk duhej ta humbnim, duke parë si shkoi ndeshja. Nuk duhet të humbasim ndeshje të tilla, sepse na duhen pikë për të dalë nga situata ku ndodhemi.

Mbrojtja bën gabime? Nuk mendoj se në qendër kemi probleme, kam besim te lojtarët që po luajnë, por na mungon Berisha, i dëmtuar, si dhe sapo ka ardhur një mbrojtës brazilian, i cili nuk mund të luajë titullar që tani. Gjithashtu, kemi edhe Beqajn në të djathtë të mbrojtjes, i dëmtuar, ndaj kemi bërë shumë ndryshime në skuadër”.

Daja i kënaqur, edhe nga loja

Trajneri i Skënderbeut, Ilir Daja, nuk shqetësohet që fitorja ndaj Laçit erdhi sërish vetëm me një gol: “Kemi administruar mjaft mirë lojën, në zotërim topi, ashtu edhe në shpërndarje të lojës. Jam i kënaqur, si për lojën, edhe për rezultatin. Fitorja na jep qetësi psikologjike, por duhet të qëndrojmë me këmbë në tokë, sepse duhet vazhdimësi në lojë e rezultate. Do të ndeshemi sërish me Laçin në kupë dhe mendoj se jemi favoritë, por nuk ka rëndësi ndeshja e sotme, do të rinisë gjithçka nga e para. Shënojmë pak, është e vërtetë, por sot luajtëm mirë dhe mund të shënonim më shumë, nëse do të ishim pak më të qetë para porte”.

Sinella: Në Kupë do përmirësohemi

Trajneri i Laçit, Bledar Sinella, ka pranuar qetësisht humbjen ndaj Skënderbeut, duke premtuar një lojë më të mirë të mërkurën në kupë: “Një ndeshje e vështirë, ndaj një rivali shumë cilësor, ndaj nuk kemi ndonjë keqardhje të madhe. U munduam të mbrohemi me kujdes, krijuam ndonjë rast, por në këtë moment nuk jemi në nivelin e duhur për të ndalur Skënderbeun. Disa lojtarë i kursyem, sepse po luajmë shumë ndeshje dhe të mërkurën do të luajmë sërish në Korçë.

Në pjesën e dytë hasëm vështirësi, është e vërtetë, por të mërkurën do të paraqitemi ndryshe. Kupa ka specifikë tjetër dhe do të mundohemi të sigurojmë kualifikimin”.