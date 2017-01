Bolonja prenoton Ndojin, pritet vetëm “OK” i Romës

Anton Cicani

Një tjetër futbollist shqiptar mund të pasurojë kampionatin e Serisë A italiane. Emanuele Ndoj, që aktualisht luan me Breshian në Serinë B dhe që u ble për 1,4 mln euro sezonin e shkuar nga ekipi Primavera i Romës, pritet të transferohet në Bolonja. Akordi mes klubit emilian dhe atij të “dallëndysheve” është arritur ditën e djeshme, por ka një “nyje” në këtë mes. Roma s’ka thënë fjalën e fundit.

Në fakt, verdhekuqtë, që në klauzolë, kur e shitën, vendosën një mundësi riblerje deri në vitin 2018, duhet që të japin “OK” dhe të tërhiqen nga blerja e talentit shqiptar, ndryshe mundet edhe ta blejnë. Në pritje të Romës, sakaq, “Sport Ekspres” ka arritur që të sigurojë edhe detajet e këtij operacioni të ndjekur nga menaxheri i futbollistit, Sokol Haxhia, që po negocion prej ditësh në Milano mes palëve.

Bolonja ka arritur të ofrojë 3 mln euro, për 75% të kartonit të mesfushorit, ndërsa 25% i mbetet Breshias, në rast se do të ketë një rishitje të lojtarit, në të ardhmen, për më shumë se 3 mln euro. Jo vetëm kaq, por Bolonja është e vendosur që të lërë futbollistin në huazim te ekipi i Breshias deri në fund të sezonit. Kujtojmë që Ndoj ka nënshtetësi italiane, përveç se shqiptare dhe ka luajtur si me U-17, ashtu edhe me U-19 kuqezi, por mister mbetet fakti se pse nuk u provua tek U-21 nga Redi Jupi më parë dhe pse përflitet as te ekipi i drejtuar nga Alban Bushi.