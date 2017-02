Bojom premton gol ndaj Korabit, me dedikim të veçantë

Gëzim Beqiri

Mbrojtësi nga Kameruni, i ardhur këtë sezon te Luftëtari nga Qipro, Nikolas Bojom, është cilësuar si një prurje mjaft cilësore dhe deri tani ka qenë nga më të dalluarit. Ai luan në qendër të mbrojtjes dhe dallohet sidomos në lojën me kokë. I pyetur për ndeshjen e nesërme me Korabin në Gjirokastër, Bojom shprehet plot besim: ”Çdo ndeshje e Luftëtarit konsiderohen finale, pasi na duhet të mos humbim dhe të grumbullojmë sa më shumë pikë ndaj çdo skuadre. Korabit vetëm fitorja i bën punë, duke qenë në fundin e renditjes, kështu që nuk do të jetë e lehtë. Po kaq të rëndësishme janë pikët edhe për skuadrën tonë, sepse në vazhdim gara do të jetë më e fortë. Pra, pikët janë shumë të nevojshme. Nuk na lejohet rezultat tjetër veç fitores me Korabin, që duhet pranuar se nuk është më i fortë se ekipet e tjera, me të cilët kemi luajtur deri tani në fushën tonë. Korabi deri tani ka qenë i fortë me skuadrat e forta dhe ne futemi te ky grupim. Në ndeshjen e parë në Gjirokastër me të nuk mundëm të fitonim dhe kjo do të na motivojë të mos gabojmë përsëri, aq më shumë që kemi përparuar shumë në lojën tonë. Me Korabin do të mbroj mirë, por do të shënoj edhe gol, sepse në tribunë do të më shikojnë jo vetëm gruaja, por edhe vajza ime e vogël, e cila është dy vjeç. Erdhën në Gjirokastër para dy ditëve dhe janë befasuar, kur kanë parë këtë qytet. Kur ta shikojnë qytetin nga shkallët e stadiumit, besoj se më shumë do ta kenë mendjen atje se te loja”, – thotë me humor futbollisti Bojom, një nga titullarët më të rëndësishëm të Luftëtarit.