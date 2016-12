Bledar Kola, “shpëtimi” i Lenjanit?

Ekskluzive/ Ndihmës trajneri i Panathinaikosit po mendon për mesfushorin e Renesit, që në janar do të lërë skuadrën kuqezi, por kriza ekonomike e skuadrës greke është “ngërçi” më i madh. Nanta ka akord me Lenjanin, ndërsa duhen 400 mijë euro për kartonin

Anton Cicani

Ermir Lenjani është jashtë planeve të Renesit, që pagoi një sezon e gjysmë më parë 500 mijë euro te skuadra e St Galenit për ta siguruar. Kartëvizita e mbrojtësit ishte ndeshja e luajtur mes Shqipërisë dhe Francës pikërisht në qytetin që do të kthehej edhe vendqëndrimi i tij. Por, gjërat nuk shkuan ashtu sikurse priteshin për futbollistin shqiptar, i cili pasi luajti me Nantën, në huazim, u rikthye gjatë verës te Renes. Një rikthim që megjithatë rezultoi i dështuar, pasi këtë sezon, lojtari i kombëtares ka gjetur shumë pak hapësira, për të mos thënë aspak. Vetëm 24 minuta në kampionat, ndërsa disa ndeshje edhe me ekipin e dytë, atë të të rinjve. Për Lenjanin shënohet edhe një ndeshje në kupën e Francës, e humbur në mënyrë të turpshme, 6-0 ndaj Monakos. Aktualisht, ai i ka bërë me dije klubit se dëshiron që të transferohet përfundimisht, teksa huazimi s’do të ishte një zgjidhje efikase. Sipas medieve italiane, Udineze e ka menduar si alternativë, por thjesht një sugjestion. Nanta po provon që ta afrojë sërish, pasi ka akord me futbollistin, i cili me kanarinat edicionin e shkuar ka zbritur në fushë 20 ndeshje, duke realizuar edhe një gol. Pikërisht huazimi te Nanta bënë që Lenjani të cilësohej si tradhëtar te tifozët e Renesit.

Greqia thërret – Por, përveç Francës, një tjetër pistë që mund të hapet për të ardhmen e kuqeziut, mund të jetë edhe Greqia. Në fakt, disa skuadra janë duke menduar për lojtarin, por mbi të gjitha Panathinaikosi, ku ndikimi i Bledar Kokës, që përpara disa javësh është zgjedhur si ndihmës trajner, pritet të jetë ai deçiziv. Me këtë tratativë është duke u marrë edhe agjenti i Kaçes, Drini Caushi, që jeton në Greqi dhe ka lidhje të forta me klubet greke. Megjithatë, edhe këtu ekziston një ngërç i madh. Dhe, ky ngërç ka të bëjë me aspektin financiar. Lenjani fiton 400 mijë euro në sezon dhe kjo shumë duket e papërballueshme për arkat e skuadrës greke, që është duke kaluar një krizë ekonomike. Motivi kryesor i largimit të Andrea Stramaçionit, ish-trajnerit të Interit, lidhet pikërisht me rrogën e prapambetur. Stramaçioni u largua nga Greqia pa marrë katër rroga, ndërsa edhe drejtuesi Silva bëri të njëjtën gjë.