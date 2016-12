Bileta avioni, makinë, shtëpi luksoze, Llullaku në oaz…

Mesfushori nuk do të përfitojë vetëm 800 mijë euro, por edhe një sërë avantazhesh të tjera

Zgjedhje… ekonomike. Azdren Llullaku më në fund pranon se vendimi për të shkuar në Kazakistanin e largët në vend të Turqisë (Sivaspori dhe skuadra të tjera e kërkuan) ka pasur një argumentim të lidhur me pagën e tij, e cila do të jetë rreth 800 mijë euro në sezon. Në një intervistë të dhënë për “Supersport”, ish-mesfushori i Gaz Metanit, që në Rumani realizoi 16 gola këtë sezon, rrëfen: “Sinqerisht jam shumë i kënaqur edhe për zgjedhjen që bëra. E vendosa këtë klub së bashku me familjen. Kishte edhe opsione të tjera, por në fund zgjodhëm këtë sepse luan në Champions dhe Europa League. Jam shumë i lumtur që u finalizua transferimi im tek Astana. Kanë qenë disa skuadra në Turqi që shfaqën interes të madh. Ishin edhe Legia e Varshavës dhe Leh Pozhnan. Por, në fund zgjodha Astanën. Kam luajtur në Rumani, aty ku niveli ekonomik nuk ishte shumë i lart. Prej kontratës nuk kisha mundësi të ndryshoja ekip, edhe pse e kisha shansin të fitoja disa para më tepër. Në moshën 29-vjeçare duhet të shohësh edhe pak anën ekonomike”.

Por, akordi me Astanën, sipas asaj që “Sport Ekspres” ka arritur të zbulojë ka edhe më shumë se kaq. Në fakt, klubi kazak i ka ofruar përveç kontratës së majme, edhe një shtëpi lluksoze në qendër të qytetit, makinë dhe biletat e avionit falas për të udhëtuar drejt familjes së tij. Një akord që nuk duhej humbur nga mesfushori, i cili ka pranuar menjëherë, në pritje që në Champions, gjatë edicionit të verës, shorti të jetë i favorshëm dhe ai të arrijë të japë më të mirë, duke u vendosur në vitrinë. Kujtojmë që Llullaku refuzoi gati 1 mln euro në tre vjet e gjysmë nga skuadra e Sivasporit, që e donte me çdo kusht, ndërsa kërkesat e tij bënë që të dorëzoheshin njëra pas tjetrës skuadra si Leh Pozhnan e Steaua Bukuresht.