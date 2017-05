Bilanc i hidhur pas Vlorës, Nica humbet disa titullarë

Një pikë e artë, nga ato që ndryshojnë një sezon të tërë, ishte ajo e marrë nga Laçi fundjavën e shkuar në Vlorë. Në fakt, një pikë u vlente të dyja palëve, por nuk ishte realisht një miqësore. Për këtë, mjafton të përmendet tensioni i madh në fushë, aq sa pati edhe kacafytje herë pas here, ndërsa kartonët e verdhë e të kuq ishin me shumicë. Pikërisht ky është shqetësimi madhor i Stavri Nicës para ndeshjes kundër Teutës, sfidë ku fitorja është detyrim, pa asnjë llogari shtesë.

PEZULLIMET – Një ndër lojtarët më të rëndësishëm të Laçit këtë sezon, qendërmbrojtësi Bruno Lulaj, nuk do të jetë në fundjavë. 22-vjeçari, i cili ka luajtur 29 ndeshje për kurbinasit këtë sezon, me 28 ndeshje në formacionin titullar, u ndëshkua me karton të kuq në fund të ndeshjes në Vlorë, pas sherrit me mbrojtësin vendas Jakovljeviç. Është një problem serioz për Laçin, pasi në qendër të mbrojtjes Lulaj ishte një pikë kyçe. Nuk mbaron me kaq, sepse për pezullim do të mungojë edhe portieri titullar Selmani, zbulim i këtij sezoni në Superiore. Në këtë mënyrë, portën do ta mbrojë njëri mes Mehidrit e Vatës, dy portierë 19-vjeçarë, me Vatën që ka luajtur dy herë në kampionat këtë sezon.

VUCAJ – Kapiteni është shqetësim tjetër madhor te Laçi. Ish-mesfushori i Flamurtarit u dëmtua në pjesën e parë të ndeshjes në Vlorë dhe nuk mundi të vazhdonte lojën. Nuk dihet ende shkalla e dëmtimit, por fakti që doli aq herët tregon që ishte një problem serioz. Priten përgjigjet e kontrolleve mjekësore dhe do të monitorohet situata, me shpresën se Vucaj do të jetë gati për finalen e sezonit, pasi kontributi i tij te Laçi është i jashtëzakonshëm dhe një mungesë e tij do të krijonte jo pak shqetësime për Nicën.