“Big Luciano”, kauza e humbur edhe në Kasacion!

15 marsin e shkuar, Kasacioni mbajti në fuqi vendimin e Gjykatës së Federatës Italiane të Futbollit, dhënë në maj të vitit 2012 pas 6 vitesh hetime. “Shefi i një bote nënujore që tronditi futbollin”

Një botë e vërtetë e zhytur që ka tronditur gjithë sistemin e futbollit. U përshkrua kështu struktura e udhëhequr nga Luçiano Moxhi, që për vite ka kushtëzuar dhe ndikuar Serinë A italiane. E pohoi pak kohë më parë, pra më 15 mars, Gjykata më e Lartë në Itali, ajo e Kasacionit, në faqet e numërta të raportit dhe motivacionit e argumentimit në lidhje me vendimin e procesit të “Calciopoli”-t, me të cilën shkeljet e kontestuara të ish-drejtuesit të Juventusit (shkelja më e madhe ishte komploti) ishin parashkruar: “Një botë e vërtetë nënujore – lexohet në vendim – interesat e brendshme dhe “ultra individuale” ishin aq intense saqë tronditën gjithë asetin e sistemit të futbollit, deri te diskreditimi në mënyrë të paimagjinueshme dhe duke e minuar te themelet e saj, me pasoja të dukshme ekonomike”

Sipas gjykatësve të shkallës së tretë, pra, “më shumë se pushtet duhet të flitet për super pushtet të zgjeruar edhe në ambiente gazetareske dhe medieve vizive që e përshëndesnin si një autoritet absolut i vërtetë”.

Moxhi u dënua edhe nga gjykata e Napolit: në shkallën e parë, drejtorit i përgjithshëm i Juventusit u dënua me 5 vjet dhe 4 muaj burg, më pas e reduktuar në apel me 2 vjet dhe 4 muaj. Më 24 marsin e këtij viti, më pas, Gjykata e Lartë i deklaroi këto shkelje si të parashkruara (në gjuhën ligjore d o të thotë “një institucion juridik në lidhje me efektet ligjore të kalimit të kohës. Ajo ka rëndësi si në fushë civile, ashtu edhe penale. Në të drejtën civile, ky fenomen sjell zhdukjen e një të drejte subjektive jo të ushtruar nga titullari në një periudhë kohe të diktuar nga ligji”).

Ish-drejtuesi i Juventusit, përpara se të riniste gjithçka nga Shqipëria, Tirana dhe Partizani, provoi të ndiqte edhe rrugën e drejtësisë së zakonshme, për të përmbysur vendimin e Gjykatës së Lartë të Federatës Italiane të Futbollit në maj të vitit 2012, në lidhje me skandalin e “Calciopoli”-t. Një tentativë e dëshpëruar që në fund rezultoi e dështuar.