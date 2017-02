Bicaj ka një fiksim: Fiton Vllaznia 1-0!

Sot, në orën 14:00, Vllaznia luan në “Loro Boriçi” ndeshjen e parë çerekfinale të Kupës së Shqipërisë ndaj Teutës. Në pritje të këtij ballafaqimi, tekniku Cungu pati në dispozicion tri seanca stërvitore, e fundit e zhvilluar dje në fushën e stadiumit “Reshit Rusi”. Përpara kësaj sfide, që ka rëndësinë e vet në lidhje me objektivat e skuadrës kuqeblu, qendërmbrojtësi Ditmar Bicaj shprehet optimist për një rezultat pozitiv. Madje, parashikon fitoren me rezultatin 1-0, që, sipas tij, është i favorshëm për kalimin në gjysmëfinale. “Ndeshje e rëndësishme kjo e Kupës së Shqipërisë, që ka një specifike tjetër nga kampionati. Janë dy ndeshje dhe të parën e luajmë në shtëpi, që do të thotë se duhet të kemi përqendrim maksimal. E rëndësishme është të mos pësojmë gol dhe besoj se 1-0 do të ishte një rezultat shumë i kënaqshëm për ne”, – thekson Bicaj.

BAKAJ – Ardhjen e një futbollisti me përvojë e kualitet, i cili e njeh mjaft mirë kampionatin shqiptar, si Elis Bakaj, Bicaj e konsideron një plus të madh ndaj kundërshtarit në ndeshjen e sotme: “Sigurisht që njihen vlerat e Balajt. Jemi shumë të kënaqur me ardhjen e tij te Vllaznia dhe shpresojmë të japë më të mirën. Është një afrim i goditur mund të them në momentet e fundit të merkatos dhe besoj se do të na ndihmojë që nesër (sot) ndaj Teutës. Vllaznia luan në grup dhe ka treguar se gjithmonë luan për fitore, pavarësisht se kush është në fushë”, – shprehet mbrojtësi.

KUPA – Eshtë folur shumë për Kupën e Shqipërisë dhe mundësitë që Vllaznia ka në këtë kompeticion. Skuadra është e mbërthyer jo pak nga “ethet” e kampionatit, ku realisht vëmendja është mjaft e madhe për të mbajtur pozitat në mesin e tabelës, ndaj dhe kur flitet për Kupën, në radhët e kuqebluve nuk ka ndonjë optimizëm të madh. Megjithatë, Bicaj shpreson: “Kupa është në objektivat e Vllaznisë dhe duhet marrë shumë seriozisht nga të gjithë. Meqë gjithmonë na është kërkuar që Kupa të jetë parësore këtë sezon, shpresojmë të shkojmë deri në finale”.

CICMIL – Mungesa të sigurta për ndeshjen e sotme ndaj Teutës janë tre, mbrojtësi Cicmil dhe dy mesfushorët Çinari e Kapaklia. Dy të parët të dëmtuar me Kukësin, ndërsa Kapaklia gjatë stërvitjes. I pyetur për malazezin, që nuk do ta ketë në krah në qendër të mbrojtjes, Bicaj shprehet: “Cicmilit i uroj shërim të shpejtë! Dëmtimet janë pjesë e futbollit dhe Vllaznia ka lojtarë të tjerë në dispozicion. Janë rreth 22 lojtarë në organiken e Vllaznisë për të përballuar me sukses të gjithë kampionatin. Dimë që ka pezullime dhe dëmtime, ndaj shpresoj se kush do të luajë në vendin e Cicmilit, të japë maksimumin”.

TIFOZËT – Tifozët janë konsideruar gjithmonë lojtari i 12-të për Vllazninë, si për çdo ekip tjetër. Kuqeblutë po luajnë në stadiumin “Loro Boriçi”, por numri i tyre vijon të mbetet shumë i pakët. E tillë ishte pjesëmarrja edhe në sfidën e javës së kaluar me Kukësin. “Që kur kam qenë i vogël e kam ndjekur Vllazninë dhe kjo skuadër ka pasur shumë tifozë. Megjithatë, këtë vit nuk kanë qenë shumë në shkallët e stadiumit. Arsyen e dinë ata më mirë dhe shpresojmë që nesër (sot) të na mbështesin”, – thotë Bicaj, duke përcjellë mesazhin e tij për tifozët kuqeblu.

Gaspër Marku