Beshiktashi, çmenduri për Cikalleshin!

Klubi i Stambollit ka gati kontratën prej 4 vjetësh me 1 mln euro në sezon. Bashaksehiri, negociata për Pekmetek, që është huazuar nga skuadra tjetër e Stambollit. Priten agjentë në Izrael-Shqipëri

Nga Stambolli në… Stamboll. Stacioni i mesëm? Një qytet, Akhisar, me 110 mijë banorë, ku Sokol Cikalleshi ka gjetur harmoninë që kishte humbur dhe i është dhënë mundësia që të tregojë vlerat e tij dhe të rikthehet te golat. Nuk ishte e lehtë, sepse humbi kombëtaren, buzëqeshjen dhe formën e tij. Teksa stërvitej çdo ditë të javës dhe, ditën e ndeshjes, ose ishte në shtëpi përpara televizorit, ose në tribunë, duke ndjekur shokët e skuadrës. Trajneri Avçi i dha dy alternativa: ose huazim, ose tribunë deri në fund. Sigurisht, një lojtar pa fjalë dhe që çdo gjë në karrierë e ka fituar me punë dhe djersë, nuk mund të pranonte të mbetej një lojtar kupe, por të bënte diçka më shumë se kaq.

Cikalleshi u rikthye në lojë, u rikthye të konkurronte dhe arriti të tregonte se kush ishte, madje duke i realizuar edhe ekipit që është ende pronar i kartonit të tij. Gjashtë gola në 12 ndeshje dhe 811 minuta të luajtura janë padiskutim kartëvizita më e mirë. Sepse, Akhisari që deri përpara dy muajsh ishte duke luftuar mbijetesën, sot ndodhet në mes të tabelës… Gola me peshë, asiste dhe paraqitje super. Një lajm i mirë për shqiptarët, De Biazin, por edhe për vetë lojtarin, që në merkaton e kësaj vere do të jetë një “preh” i çmuar për shumë skuadra. Sepse, në fakt, Beshiktashi ka ndezur “fenerët” dhe i ka drejtuar nga sulmuesi. Ky do të ishte hapi më i madh në karrierë për Cikalleshin.

Burime pranë futbollistit flasin për një operacion që do të bëhet edhe në kuadër shëkmbimi, pasi Bashakshehir, skuadra që zotëron kartonin e lojtari të Kombëtares, dëshiron të blejë sulmuesin Pekmetek, që është huazuar nga Beshiktashi. Gati kontrata për 4 vjet dhe 1 mln euro në sezon për bomberin kuqezi.

Madje, në sfidën Izrael-Shqipëri, në Tel Aviv, Beshiktashi do të dërgojë agjentë për të ndjekur futbollistin, pa harruar edhe miqësoren në Luksemburg. Paraqitjet super të tij me Akhisarin kanë bindur drejtuesit e klubit të Stambollit, që financiarisht zotërojnë shëndet të plotë.