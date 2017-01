Besa, aty ku prodhohen portierë të talentuar

Fatmir Efica

Emrat e mëdhenj të portës shqiptare si: Qemal Vogli, Sulejman Maliqati, Shefqet Topi, Sotir Shkurti të aktivizuar me Kombëtaren e Shqipërisë apo Haki Arkaxhiu, Xhavit Cara, etj, kanë dalë nga qyteti i Kavajës. Besa ka një traditë të madhe në përgatitjen e portierëve. Trajneri specifik që merret me këtë detyrë është Taluant Guma. 31-vjeçari me shumë ambicie në këtë profesion, kërkon ta mbajë ndezur këtë traditë pozitive. Gjatë viteve të fundit, Mario Dajsinani, që shfaqi talentin te Besa dhe që një vit më parë u rrëmbye nga Partizani, apo Bruno Puja që sapo ka mbushur të 17-at dhe ka qenë pjesë e Kombëtares së kësaj grupmoshe e tashmë ka kaluar te kuqezinjtë U-19, veçmas portierit titullar që ka Besa momentalisht Marat Rexhepaj, po punojnë fort. Guma shprehet për “Sport Ekspres” se durrsaku Rexhepaj me ardhjen te Besa sfidoi lënien e tij në “hije” në ekipet e tjera si: Teuta dhe Egnatia. Po kështu, rasti i vitit të kaluar me portierin amerikan Austin Roxhers, që erdhi si “i panjohur” dhe u largua me një performancë të stabilizuar, tregojnë për punën e mirë që është bërë te Besa me portierët. Besa falë këmbënguljes së admirueshme të Taulant Gumës, nuk do ta ndiejë për disa vite mungesën e gardianëve cilësore, duke ruajtur traditën….

PORTA – Dy rastet më të fundit të kavajasve Mario Dajsinani (datëlindja 23.12.1998) dhe Bruno Puja (datëlindja 10.01.2000), janë konfirmim i faktit mbi talentet që po rriten. Tre sezonet e fundit që ndodh për Besën të luajë radhazi në Kategorinë e Parë, kanë qenë të vështirë për ekipin. E dërrmuar pas rënies nga Superiorja, duhet thënë se Besa po kalon një proces të gjatë tranzicioni. Por, më së paku janë lëshuar sinjale pozitive mbi portierët të cilët kanë mbrojtur kuadratin e verdhezinjëve. Trajneri Guma thekson se: “Marat Rexhepaj ka dëshmuar një gjendje të mirë, pavarësisht faktit se para tij prapavija (“muri” i mbrojtësve) nuk ka qenë aq hermetik për të ndaluar manovrën e kundërshtarëve. Ndërsa, për Bruno Pujën që ka luajtur me shumë sukses veçmas aktivizimit me të rriturit, më shumë me skuadrën e të rinjve U-19 Besa, ky djalosh me më tepër punë e sakrifica dëshmon se ka një perspektivë mjaft të mirë. Mundet që Besa të marrë edhe një portier tjetër për gjysmën e dytë të këtij sezoni. Por Guma është i vendosur që cilido kandidat që mund të afrohet duhet të rrezonojnë fuqishëm edhe pasion edhe përgjegjshmëri. Në mënyrë që portierët e Besës”, mbylli Guma, ta ndihmojnë sa më shumë ekipin në këto pozita jo dhe aq komode ku ndodhet.