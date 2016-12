Berisha drejt “gradimit”, Tereku dhe Zeniti në garë

Sa herë kemi thënë që kampionati shqiptar nuk vlen, nuk tërheq klubet e huaj dhe nuk prodhon talente? Në fakt, nuk është edhe aq e vërtetë, sepse jemi vetë ne që nuk dimë t’i evidentojmë talentet dhe nuk kemi lidhjet e duhura për t’i çuar lojtarët kryesorë jashtë shtetit. Pa harruar pastaj njollat e trukimeve, që e bëjnë kampionatin tonë të pabesueshëm, edhe nëse një futbollist shënon 20-25 gola. Megjithatë, vitet e fundit ka nisur të punohet mirë nga disa agjentë futbollistësh, ku natyrisht kryeson Shkumbin Qormemeti. Ky i fundit ka bërë disa lëvizje të rëndësishme dhe një ndër perlat e tij është transferimi në janar të këtij viti i Bernard Berishës nga Skënderbeu i Korçës tek Anzhi. Klubi nga Mahaçkala besoi verbërisht te mesfushori i shpejtë nga Kosova, duke i paguar jo pak por 600 mijë euro Skënderbeut, për një futbollist që sapo ka mbushur 25 vjeç. Vendimtar për Anzhin në pjesën e parë të këtij viti, duke dhënë një kontribut të madh në arritjen e një mbijetese të pamundur në teori, Bëerisha ka shkëlqyer edhe në vjeshtë, me gola e asiste që kanë tërhequr vëmendjen e disa klubeve.

TEREK Një tjetër klub që ua ka parë hajrin shqiptarëve, Tereku i Groznit, tashmë e ka kuptuar se me shqiptarët është binzes fitimprurës: kushtojnë lirë, janë cilësorë dhe shiten shtrenjtë. Balaj e Roshi janë aty, ndonjë tjetër mund të bashkohet me ta, duke nisur nga Berisha. Tashmë kosovari është ambientuar në mënyrë perfekte në Rusi dhe një bashkim me dy shqiptarë në Çeçeni do të ishte një kënaqësi. Nuk duhet harruar që Tereku është “shtet” më vete, sepse përkrahet nga presidenti i Çeçenisë, njeri mjaft i pasur dhe i fuqishëm, që nuk u lë gjë mangut futbollistëve në aspektin financiar. Bisedimet kanë nisur, por janë ende hapat e parë dhe Anzhi kërkon ta kthejë në një ankand, për të fituar sa më shumë nga anësori i shpejtë.

ZENIT Nëse Tereku lufton për një vend në kupat e Europës, një lëvizje shumë më e bujshme do të ishte ajo te Zeniti. Bëhet fjalë për një prej klubeve më të mëdhënj në Rusi, prej vitesh në elitën e futbollit evropian, sepse garon shpesh në Champions League, pa harruar që ka fituar edhe Europa League para disa vitesh. Aktualisht 5 pikë larg kreut, klubi nga Shën Petërsburgu po mendon për disa ndryshime deri në mars, kur të rifillojë kampionati. Belgu Uitsel duket një largim i sigurt, por edhe disa mesfushorë të tjerë, ndaj Berisha është një ide mjaft interesante, edhe pse ende në faza embrionale dhe ndoshta trajneri Mirçea Luçesku do të orientohet si zakonisht në tregun etij të preferuar, atë brazilian. Megjithatë, nëse i vjen një ofertë zyrtare, Berisha do të vendosë edhe duke pasur parasysh hapësirat që do të ketë, ndaj në këtë aspekt favorizohet Tereku.