Berisha bën gjithçka në derbin kaotik të Melburnit

Kaos, gola, penallti e humbur, kartonë pa fund dhe ritëm i frikshëm: nuk është Premier Liga angleze, por aty afër.

Flasim për derbin e madh australian mes Melburn Viktori e Melburn Siti.

Dy rivale për titull, dominuese vitet e fundit, dy skuadrat e Melburnit e konsiderojnë si finale përballjen mes tyre dhe nuk mungon kurrë rivaliteti e nervozizmi.

Sot triumfoi Melburn Viktori 2-1, me Besart Berishën protagonist absolut.

Sulmuesi shqiptar dha gjithçka, humbi një 11-metërsh pak minuta para se Siti të kalonte në avantazh në minutën e 70-të, por vetë rregulloi gjithçka, duke barazuar pak minuta para mbylljes, ndërsa fundi ishte i çmendur.

Viktori kaloi në avantazh me një autogol, mes protestave të Sitit për një pozicion jashtë loje, ndërsa sulmuesi i famshëm Tim Kahill doli me karton të kuq pikërisht kur do futej në fushë.

Fitorja afron me kreun Melburn Viktorin, që tashmë nis të mendojë për fazën play-off.