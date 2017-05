Benatia: RAI gaboi dyfish, jam maroken dhe jam krenar

Suite aux fâcheux événements qui ont eu lieu lors de mon interview sur la chaîne Rai sport après la rencontre face au Torino, je tiens à confirmer les propos que j’ai entendu dans l’oreillette. Sachez que deux autres personnes ont entendu la même chose que moi. Le mal qui a été commis est tragique, mais le plus grave est de ne pas reconnaître son erreur. Une enquête est en cours! Je tiens à remercier mon club, la Juventus de Turin, qui fait le nécessaire pour me protéger, ainsi que tous mes fans qui m’ont laissé de nombreux messages de soutien. L’Italie est un pays que je porte dans mon cœur depuis des années, malheureusement comme vous pouvez le constater, il existe une minorité intolérante. Je suis MAROCAIN ET extrêmement fier de l’être! #dimamaghrib #Forzajuve ?????? ?????????? A seguito degli sconvenienti avvenimenti che hanno avuto luogo durante la mia intervista con il canale Rai Sport dopo la partita disputata con il Torino, ci tengo a confermare le parole che ho sentito nell’auricolare. Sappiate che altre due persone hanno sentito le stesse cose che ho sentito io. Il male che è stato commesso è tragico, ma la cosa più grave è non riconoscere i propri errori. Un’indagine è in corso! Voglio ringraziare il mio club, la Juventus, per il suo sostegno e i miei fans che mi hanno lasciato tanti messaggi. L’Italia è un Paese che ho nel cuore da anni, ma purtroppo come potete constatare esiste una minoranza intollerante. Sono Marocchino ed estremamente fiero di esserlo! #Dimamaghrib #Forzajuve ?????? ?????????? ???? ??????? ??????? ???? ???? ???? ??????? ??? ???? ??? ???? ???? ???????? ?? ?????? ????? ?? ???? ?????? ?? ????? ????? ? ????? ?? ????? ?? ????? ????? ????? ??? ????? ???? ????? ???? ????? ??? ?????? ??????? ????? ?? ??? ??????? ????? ???????? ???? ????? ???? ?? ???? ????? ???? ??????? ???? ???? ??????? ??????? ? ????? ???????? ????? ????? ?? ?????? ?? ????? ????? ???????? ???????? ??? ????? ?? ???? ??? ????? ? ????? ??? ???? ???? ????? ?????? . ???? ????? ????? ?????? ???? #Dimamaghrib #Forzajuve ?????? ??????????

A post shared by Medhi Benatia (@m.benatia5) on May 7, 2017 at 10:33am PDT