Bekim Dema, “divorc” me Kukësin

Pas Felipe Moreiras, edhe Bekim Dema largohet nga Kukësi. Pak nga pak po krijohet vendi për disa afrime në janar, por nëse për Moreiran largimi u pasua nga polemikat, për Demën historia ndryshon. Mesfushori shkodran ka zgjedhur të prishë kontratën me marrëveshje, për arsyen e thjeshtë se nuk e ka luksin që të qëndrojë në stol për shumë kohë. Dema është vetëm 23 vjeç, një moshë ku i duhet të luajë rregullisht për të treguar sa vlen dhe për t’u përmirësuar, por në Superiore ka pasur vetëm 133 minuta këtë sezon. Titullar ndaj Tiranës, në barazim 2-2 në “Selman Stërmasi”, Dema nuk shkëlqeu dhe e humbi garën me mesfushorët e tjerë, që kanë luajtur rregullisht deri tani.

KARRIERA Dema, lindur më 1993 në Shkodër, është rritur tek ekipet zinxhir të klubit shkodran dhe prej sezonin 2011/2012 ka luajtur në ekipin e parë, duke u bërë pjesë e Shqipërisë U19. Në sezonin 2014/2015 erdhi edhe sezoni i tij i tij i shpërthimit, duke u bërë titullar te Vllaznia, me paraqitje që ranë në sy të shumë klubeve, por verën e vitit 2015 ishte Skënderbeu që arriti ta bënte të vetin. Gjithsesi, te kampionët konkurrenca në mesfushë ishte e frikshme dh Dema luajti shumë pak, ndaj këtë verë kaloi në Kukës, ku sërish nuk pati fat.

NDARJA Asnjë polemikë, Kukësi nuk i ka krijuar asnjë problem për dokumentacionin, edhe pse fillimisht i ofroi qëndrimin me kushte të tjera në kontratë. Dema preferon të largohet dhe të luajë rregullisht gjetkë, ndaj Kukësi nuk ia ka prishur, duke e lënë të lirë. Tashmë për Demën rinis kërkimi për klub: me siguri, Vllaznia do të jetë zgjedhja e parë, në rast se do të vijë një ofertë, por ka edhe klube të tjera në Superiore që janë gati ta afrojnë, gjithnjë nëse Dema nuk provon ndonjë aventurë jashtë Shqipërisë.