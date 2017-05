Batuta e Duros: Fatkeqësi të dalë Kukësi kampion përpara Partizanit

Flamurtari nuk arrin përsëri që të marrë qoftë dhe një pikë në Kukës. Pas ndeshjes për “Sport Ekspres”, trajneri i Flamurtarit, Shpëtim Duro, është ankuar për gjykimin, i cili sipas tij e bëri të pamundur mundësinë që ekipi i tij të dilte qoftë dhe me një pikë nga një fushë e vështirë si ajo e Kukësit. Duro nuk lë pa përmendur faktin se me 6 pikët e hequra sot kuqezinjtë do të ishin të konfirmuar në vendin e katërt, madje shkon akoma më tej teksa thotë se Flamurtari do të ishte në të tjera kushte nëse ai do ta kishte marrë që në fillim të sezonit.

Humbje minimale përballë Kukësit, mendoni se ekipi juaj meritoi diçka më shumë?

Ishte një humbje e pamerituar për atë që pamë në fushën e lojës. Në pjesën e parë ishte një ndeshje e barabartë, ku Kukësi e zgjidhi me goditje standarde. Në pjesën e dytë ishim shumë më lart, ishim dominues, dolëm disa herë para portës kundërshtare. Kishim mundësi ta barazonim ndeshjen. Nuk e dija kush ishte skuadra që pretendonte titullin kampion, Kukësi apo Flamurtari. Gjykimi ishte mjaft tendencioz nga ana e Hamitit.

Përmendët se nuk kishte diferenca mes skuadrave, nëse do e kishit marrë ekipin që nga fillimi, do ishte më lart Flamurtari?

Nuk diskutohet. Përveç kësaj, Flamurtari është në vendin e katërt me 6 pikët që i kanë hequr. Objektivi do ishte i realizuar. Nëse do isha që në fillim të kampionatit do ishte diçka tjetër që e tregoi dhe fusha e lojës, veçanërisht në pjesën e dytë, që ishim gjatë gjithë kohës në kërkim. Synimi ynë që ta mbyllim me sukses këtë kampionat dhe të shohim përpara.

Java e ardhshme rezervon përballjen me Partizanin, të cilin e njihni mirë si ekip, mund ta largoni nga lufta për titull?

Unë kam objektiv skuadrën time dhe nuk më intereson as Kukësi dhe as Partizani, por mund të them me bindje se është fatkeqësi të dalë Kukësi kampion përpara Partizanit, për atë që kanë treguar këto skuadra gjatë gjithë kampionatit.