Bathës nuk i del mërzia: Na shënuan pa gjuajtur në portë

futbolli eshte i bukur se eshte i pa parashikueshem..e ndjej si detyrim ti kerkoj falje cdo tifozi te kuq qe ishte dje ne stadjum por duhet ta ken kuptuar qe maksimumi nuk mjaftoi per te marr 3 piket merita ka edhe kundershtari qe arrin te shenoj pa gjuajtur asnji her ne port , di tju them qe asgje ska mbaruar jemi akoma ne vend te pare burrat nuk e kan per zakon te dorzohen #nejemilegjenda

