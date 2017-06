Barcelona prenoton yllin e Santosit, me sugjerim të Nejmarit

Barcelona ka qëndruar pasive deri tani në merkato, por duket se ka mbyllur operacionin e parë, edhe pse jo për këtë verë.

Sipas Fox Sports Radio, Lukas Lima është përforcimi i parë i Barcelonës, mesfushori i Santosit dhe kombëtares braziliane që do të bashkohet në janarin e ardhshëm me klubin katalan.

Kontrata e 26-vjeçarit skadon në fund të vitit, ndaj Barcelona ka vendosur ta marrë falas, duke pritur disa muaj. Në bazë të rregullores së FIFA-s, Lima ka të drejtë të firmosë që më 1 korrik për Barcelonën.

Përveçse është futbollist i kombëtares së Brazilit, Lukas Lima ka për agjent babain e Nejmarit dhe është i fejuar me motrën e Nejmarit. Me pak fjalë, transferim brenda familjes dhe me shumë mundësi Barcelona është nxitur pikërisht nga Nejmari për të afruar mesfushorin, i cili luan prej vitit 2014 te Santosi, ku është një pikë kyçe, aq sa ka vite që përflitet për transferim herë te Reali, herë te Bajerni e herë te PSG-ja, përveçse ka marrë edhe oferta joshëse nga Kina.