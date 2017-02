Balaj-Berisha, “show” shqiptar te Tereku

Terek Grozni fitoi sot një miqësore të luajtur në Turqi me çekët e Bërnos, me rezultatin 3-1.

Si zakonisht, trajneri i Terekut hodhi në fushë dy formacione të ndryshe në secilën pjesë, duke i hedhur në fushë tre shqiptarët, Balaj, Roshi e Berisha, të gjithë në 45 minutat e dyta.

Ishte një ndeshje me dy fytyra, sepse pjesa e parë u mbyll në barazim 1-1 dhe pa shumë emocione, ndërsa pjesa e dytë ishte me një drejtim, sepse Tereku dominoi totalisht dhe shënoi 2 gola me Bekim Balajn.

Shkodrani është në formë të shkëlqyer dhe e tregoi edhe sot, ndërkohë që te goli i tretë pasimi final iu dha nga Bernard Berisha, gjithashtu në superformë.