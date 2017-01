Bakaj vendos më 15 janar, Azia ose Tirana

Elis Bakaj dhe Tirana janë afër dhe larg. Ose më saktë presin njëri-tjetrin. Lojtari, i cili disa herë ka veshur fanellën e bardhebluve dhe është një nga të preferuarit e presidentit Refik Halili mund të firmosë me bardheblutë. Të gjithë e duan te Tirana. Që nga stafi drejtues, teknik e deri tek tifozët. Por që të bashkohen Tirana dhe Elis Bakaj duhet të ndodhin disa gjëra.

Së pari Elis Bakaj ka dëshirë që të luajë jashtë Shqipërisë. Lojtari për momentin ka dy opsione. Kinën dhe Malajzinë.

Malajzia është më afër tij sepse në Kinë konkurrenca për të huajt është e madhe. Tavani i lojtarëve që mund të aktivizohen në këtë kampionat është vetëm tre të huaj. Për ofertat e huaja afati i fundit për shqiptarin është 15 janari. Nëse Elis Bakaj nuk arrin të firmosë jashtë Shqipërisë, dyert i ka të hapura tek Tirana që nuk ngutet të marrë lojtarë. Marrëdhënia e tij me klubin bardheblu është shumë pozitive dhe mendohet që herët a vonë gjithsesi ai të rikthehet sërish te Tirana, por pikëpyetja e madhe është nëse diçka e tillë do të ndodhë në këtë sesion të merkatos.

Klubi bardheblu i ka bërë një ofertë dhe pritet që në ditët e para të janarit Bakaj përfundimisht të marrë një vendim. Rikthimi i Bakajt që shënoi 27 gola në dy kampionatet e fundit të Tiranës do ishte padyshim një lajm i mirë për trajnerin Josa duke pasur parasysh që shpresat e mëdha te Sise u shuan pasi luajti rreth 10 ndeshje dhe nuk shënoi asnjë gol. Nëse Bakaj nuk shkon jashtë, te Tirana me siguri do ta kenë ndonjë buzëqeshje në këto ditë të ftohta dimri. 15 janari mund të jetë e vërteta e madhe për tifozët bardheblu.

Skënderbeu

Elis Bakaj, i cili në javët e fundit është stërvitur me bardheblutë që nga momenti kur u shkëput nga HNK Split ka marrë edhe një ofertë nga Skënderbeu. Korçarët kanë kontaktuar futbollistin duke i dhënë mundësinë që të veshë fanellën e skuadrës korçare në vijim të sezonit e më gjerë. Trajneri Ilir Daja ka punuar me Bakajn në të kaluarën dhe njeh mirë cilësitë e tij, ndaj i ka bërë këtë ftesë lojtarit në emër të klubit. Bakaj ka kërkuar kohë të mendohet, pasi për momentin prioriteti i tij janë ofertat nga jashtë Shqipërisë.