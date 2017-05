Bakaj: Më duhet të iki, ja pse nuk luaj ndaj Tiranës!

Pas lajmit se është lënë jashtë skuadre dhe ka mbyllur aventurën me Vllazninë, pasi refuzoi të luante ndaj Tiranës, në sfidën e fundit, Elis Bakaj, në një intervistë për Top Channel sqaron vendimin e tij: “Kam vendosur të mos luaj në këtë ndeshje kundër Tiranes. Bardheblute janë skuadra që une dua ndërkohe që edhe Vllaznia më ka respektuar shume dhe unë e respektoj shumë. Per të mos u paragjykuar dhe meqë nuk ndihem ne 100% në këtë ndeshje, vendosa të jem më i ndershëm edhe të heq dorë. Kontrata ime ka përfunduar me Vllazninë e falënderoj për ndihmën që më ka dhënë këtë periudhe e gjithmonë, por tani më duhet te iki. Sido të luaja në këtë ndeshje, do të paragjykohesha nga njëra palë apo nga tjetra.

E di që jam profesionist dhe nëse kjo ndeshje do të ishte finale kupe apo kampionati do jepja maksimumin për Vllazninë, por meqë është për të rënë nga kategoria dhe unë i dua shumë të dyja skuadrat, nuk ma bën zemra të luaj. Madje, këtë ndeshje as do ta shoh fare në tv. Këtë gjë ja kam shpjeguar stafit të Vllaznisë dhe të gjithë shokëve të skuadres, pasi i detyrohem”, thotë Bakaj ne prononcimin e tij për Top Channel. Sakaq, ai ka bërë me dije dhe se do të largohet nga Shqipëria në fund të këtij sezoni, për të rivazhduar karrierën jashtë vendit.