Bakaj i Vllaznisë, mund ta shoqërojë Muzaka

Gaspër MARKU

Elis Bakaj është tashmë futbollist i Vllaznisë. Konfirmimi për veshjen e tij kuqeblu ka ardhur pikërisht dje, gjatë një takim që futbollisti kryeqytetas ka pasur me trajnerin e Vllaznisë, Armando Cungu. Në fakt, takimi në fjalë i organizuar në kuadrin e merkatos së Vllaznisë nga ana e menaxherit Uliks Kotrri, ka pasur të bëjë drejtpërdrejt me transfertën e sulmuesit tiranas.

Nga sa është bërë e ditur edhe më parë, Elis Bakaj ishte pranë Vllaznisë, e cila po negocionte për ta bërë pjesë të saj, por ndërhyrja e Tiranës në një moment që shkodranët ishin duke menduar nëse i dilnin llogaritë për të paguar shumën që kërkonte Bakaj, bëri që ai të kalojë në pistën bardheblu, me të cilën kishte ditë që stërvitej pas rikthimit në Shqipëri. Por, pikërisht në çastin final zbulohen problemet që kanë mbërthyer klubin kryeqytetas, që për moskorrektësi ndaj zbatimit të kontratës me futbollistin e huaj Martin Kavdanski nuk lejohet nga FIFA të afrojë lojtarë këtë janar, duke bërë që situata të rikthehet sërishmi në favor kuqebluve. Lajmi në fjalë konfirmohet zyrtarisht edhe nga klubi i futbollit Vllaznia, i cili pranon se gjatë paradites të së shtunës ka qenë në kontakte të vazhdueshme bashkëpunimi me Bakajn dhe se tashmë bëhet fjalë për një mundësi më të madhe në lidhje me plotësimin e kërkesave ekonomike që kërkon futbollisti. Që do të thotë se burimet në fjalë pranojnë se shanset janë të shumta që Bakaj të jetë pjesë e Vllaznisë, por për ta zyrtarizuar duhet pritur deri nga dita e hënë e javës së ardhshme.

Kotrri rekomandoi Vllazninë, gjysmën

e pagës e mbulon një dashamirës

Përveç komunikimeve telefonike që administratori i klubit Vllaznia Astrit Gjyrezi ka pasur me Elis Bakajn, edhe vetë tekniku shkodran Armando Cungu ka udhëtuar posaçërisht në kryeqytet për një bisedë direkte me futbollistin. Trajneri është takuar me Bakaj dhe Uliks Kotrrin, ish-futbollistin shkodran që merret direkt me menaxhimin e Bakajt. Për rastin në fjalë, Kotrri bën të ditur për “Sport Ekspres” se vërtet është menaxheri, por për këtë lëvizje nuk ka pretenduar të ketë asnjë fitim siç ndodhë në raste të tilla, por gjithçka sipas tij e bën me dëshirën për t’i shërbyer Vllaznisë në mënyrë që ajo të plotësohet me një lojtar cilësor sulmi siç edhe e ka kërkuar dhe që Bakaj mendon se është i duhuri. Gjithnjë nga burimet që vijnë nga kryeqyteti pranë futbollistit Bakaj thuhet se për të ka pasur një interesim maksimal edhe presidenti i Kukësit Safet Gjici. Por, përpos ish-futbollistit shkodran Kotrri që e ka rekomanduar të zgjedhë Shkodrën, ai që ka bërë të mundur që Bakaj t’i thotë “po” Vllaznisë ka qenë ndikimi i një dashamirësi shkodran dhe mik i afërt me trajnerin Cungu, që nuk ka dëshirë të identifikohet për momentin, i cili ka marrë përsipër të paguajë gjysmën e detyrimit të shumës financiare, që Bakaj ka kërkuar të vishet kuqeblu.

Edhe Muzaka në horizont

Emri i fundit ende në treg në këtë moment në Superiore është Gjergji Muzaka. Mesfushori u nda me Tiranën para pak ditësh, me shumë polemika dhe gjyq, ndërsa tani pret qetësisht ndonjë ofertë, pasi në moshën 32-vjeçare nuk ka ngut dhe nuk është çudi ta mbyllë me futbollin, nëse nuk gjen një ekip cilësor. Vllaznia duket se është e gatshme ta mirëpresë, natyrisht nëse Muzaka nuk ka pretendime të frikshme financiare. Me pak ditë të mbetura nga mbyllja e merkatos, Muzaka duhet të vendosë, pasi raportohet se Vllaznia ia ka dërguar ftesën për bisedime.