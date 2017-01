Bakaj flet “shkodrançe”: Premtoj maksimumin, duhet ta rikthejmë Vllazninë ku i takon

Vllaznia ka prezantuar sot afrimin e saj më të rëndësishëm për merkaton e janarit, fantazistin Elis Bakaj, i cili ka firmosur deri në fund të këtij sezoni.

është prezantuar para gazetarëve nga drejtori sportiv i klubit Eugent Zeka dhe ka thënë fjalët e para si kuqeblu: “Nuk jam në formën time më të mirë sepse kam dy muaj që nuk luaj në ndeshje zyrtare megjithatë jam profesionist dhe prandaj jam stërvitur rregullisht, jam stërvitur edhe me ekipin e Tiranës dhe prandaj besoj se shumë shpejt do të arrij formën time maksimale. Dëshira ime është të debutoj që të mërkurën me Teutën por kjo është në dorën e trajnerit. E vendos ai se kur do të luajë apo jo.

“Vllaznia është një ekip që ka bërë emër në futbollin shqiptar dhe të them të drejtën jam i kënaqur që do të jem pjesë e tij. Kam ardhur të jap maksimumin tim, për ta ndihmuar Vllazninë për të arritur objektivat që ka për këtë sezon. Është një klub me histori dhe ka tifozë të mrekullueshëm, ndaj e pranova me kënaqësi ftesën që më bënë drejtuesit e klubit. Nuk është se e njoh plotësisht gjendjen e ekipit, por fakti që në gjirin e saj janë disa lojtarë me përvojë me të cilët unë kam luajtur edhe më përpara, është një plus. Përpos kësaj, pjesë e tij janë edhe disa lojtarë të rinj që kanë kualitet por u duhet më shumë besim sepse në kampionatin shqiptar diferencat janë shumë të vogla. Nëse hyn në fushë me mendimin për të fituar, mund t’ia dalësh ndaj çdo kundërshtari. Besoj se me pak më shumë besim, ekipi do të arrijë të dalë aty ku e duan njerëzit që e rrethojnë, tifozët dhe gjithë shkodranët”.

“Tifozëria shkodrane është ndër më të veçantat në Shqipëri. Ajo e dashuron futbollin dhe e mbështet fuqishëm skuadrën e saj të zemrës, por unë do u kërkoja diçka ndonëse jam i ri tek kjo skuadër: Të mbështesin futbollistët sepse ata kanë nevojë për ta, për më tepër në momente të vështira dhe së bashku ta çojmë Vllazninë aty ku të gjithë e dëshirojnë. Ju premtoj se këtu nuk kam ardhur sa për të kaluar radhën, por ta ndihmoj në maksimum ekipin”.