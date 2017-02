Bakaj bën për vete Shkodrën

Elis Bakaj luajti ndeshjen e parë zyrtare me Vllazninë dhe la mbresa me lojën e tij. Nëse para pak ditësh pati edhe debate nëse i vlente Vllaznisë, me Edi Martinin që nuk e besonte këtë gjë, tashmë fantazisti ka fituar zemrat e shkodranëve. Domethënës momenti i zëvendësimit, kur gjithë të pranishmit në “Loro Boriçi” duartrokitën ngrohtësisht ish-futbollistin e kombëtares shqiptare.

Ai ka marrë edhe vlerësimet e trajnerit Cungu: “Bakaj është lojtar, i cili nuk ka nevojë t’i bëjmë reklamë. Ai ka vlera, që i ka treguar. Natyrshëm nuk është gjendja e tij më e mirë fizike, kështu që duhet t’i japim pak kohë për të marrë edhe ai veten, për t’u njohur me ekipin, me mënyrën e lojës. Bakaj është vlerë shumë e madhe e shtuar në ekipin tonë dhe që ditët e para të stërvitjes është parë entuziazmi edhe te sportistët, që janë ndierë më mirë”, – tha Cungu.

Njolla e vetme? Bakaj është ndëshkuar me karton të verdhë në një moment, kur pati nervozizëm në fushë nga lojtarët e të dyja skuadrave.