Autobusi i tifozëve përplaset në Rubik, të kuqtë e kanë me Gjicin dhe Dukën

Atmosferë e shkëlqyer, parulla, ofendime, nderime për Gjergji Thakën, Partizani-Kukësi pati plot ngjarje edhe jashtë 90 minutave të ndeshjes. Nëse të pritshme kanë qenë fyerjet banale të tifozerisë së Partizanit për presidentin Safet Gjici dhe presidentin e FSHF-së Armando Duka, një ngjarje e papritur ka ndodhur me tifozerinë e Kukësit.

RRËZIMI I AUTOBUSIT – Një nga autobusët me tifozë që u nis nga qyteti i Kukësit ka pësuar aksident në zonën e Rubikut. Mjeti ka qenë duke transportuar rreth 50 tifozë që morën rrugën, por fatkeqësisht udhëtimi i tyre u ndërpre. Disa prej tifozë së bashku me shoferin janë lënduar dhe kanë përfunduar në spital. Ndërsa, mësohet se mjeti ka dalë jashtë rrugës.

PROBLEMET ME HYRJEN E TIFOZËVE – Tifozët e Kukësit kanë pasur vështirësi në hyrjen në stadium, pasi disa prej tyre nuk kishin marrë kartën e identitetit, ndërsa të tjerë ishin nën moshën 16 vjeç. Megjithatë, me mirëkuptim dhe me bisedime nga të dy klubet është bërë e mundur futja e tifozëve në stadium.

KOREOGRAFIA E PARTIZANIT – “Demat e kuq” kishin përgatitur një koreografi fantastike në fillimin e ndeshjes duke shpalosur shkrimin “PARTIZANI”, në të gjithë tribunën e tyre. Shkrimi ishte përgatitur me fletë me ngjyra, përveç shkronjës “A” që ishte e stampuar në copë.

KOREOGRAFIA E KUKËSIT – Tifozeria e Kukësit ka shpalosur një banderolë që e ka lidhur me pathyeshmërinë e këtij sezoni. “Kështjella kuksiane, goditet e lëkundet, por nuk mundet”. Shprehja është shkëputur nga një poezi e kuksianit Hafzi Nela.

BANDEROLA KUNDËR GJICIT – Thirrjet kundër Safet Gjicit kanë qenë prezente ditën e djeshme me tifozerinë e kuqe që ka “shfryrë” kundër presidentit të verilindorëve. Madje është shpalosur edhe një banderolë kundër tij. “Safeti analfabet, kandidon për deputet”. Banderola ka qëndruar për rreth 5 minuta e hapura dhe i gjithë stadiumi ka shpërthyer kundër tij.

THIRRJET KUNDËR DUKËS – Thirrjet kundër nuk kanë munguar as për presidentin e FSHF-së Armando Duka. Tifozeria e Partizanit ka fyer në kor numrin një të FSHF-së.

FUTBOLLI BASHKON POLITIKËN – Ka rënë në sy se tribuna VIP e Kukësit ditën e djeshme ka bërë bashkë të dy krahët politik të vendit. Në krahun e djathtë të presidentit Safet Gjici ka zënë vend kandidatja e PS-së për qytetin e Kukësit Mimi Kodheli. Në krahun e majtë ka qenë Flamur Noka, deputeti i PD-së. I sikletshëm ka qenë edhe takimi i zonjës Mimi Kodheli dhe Flamur Nokën.

“JENI HERONJ, BËHUNI KAMPIONË” – Ky ka qenë shkrimi i tifozerisë së Partizanit, ditën e djeshme poshtë tribunës ku kanë qëndruar tifozët e kuq.

Skuadrat nderojnë Gjergj Thakën

Legjenda e Partizanit, Gjergj Thaka, është nderuar nga të dy ekipet ditën e djeshme. Skuadra kanë mbajtur një minutë zi përpara fillimit të takimit, por edhe kanë luajtur me shirita të zinj. Në fillimin e ndeshjes u është shpërndarë lule futbollistëve që i kanë vendosur përkrah fotos dhe shkrimit për Gjergj Thakën.

Ovacione për “Guerrilsat” e Sarandës

Ditën e djeshme në stadium kanë qenë prezent edhe “Guerrilsat” e Sarandës. Ata kanë qenë rreth 50 vetë dhe kanë shpalosur edhe banderolën e tyre. Afrimi i tyre në tribuna ka shkaktuar ovacione, pasi të gjithë tifozët e kuq kanë duartrokitur për to. Një kujtim i bukur edhe për to.