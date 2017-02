Atanda “hap krahun”, Sukaj gati për derbin?

Vladimir Prenga

Partizani po përgatitet intensivisht për ndeshjen e radhës me Vllazninë, sfidë në të cilën të kuqtë janë të “dënuar” të fitojnë, pasi atij hapi fals me Luftëtarin në transfertë. Kundërshtari vjen me moralin e lartë, pasi dje mori një fitore të rëndësishme në kupë ndaj Teutës, por ka edhe besimin se mund t’ia dalë të marrë pikur sërish, ashtu siç ka bërë në dy sfidat e para, pas atij barazimi pa gola në Elbasan dhe barazimit në “Loro Boriçi” me rezultatin 1-1. Gjithsesi, Partizani tashmë është tjetër, por do të ketë edhe mbështetjen e tifozëve, pasi këtë herë ndeshja luhet në kryeqytet. Gjithashtu rikthehen për këtë sfidë dy lojtarë mjaft të rëndësishëm, shënuesi më i mirë i skuadrës Kaleb Ekuban dhe mesfushori Lorenc Trashi, që të dy të pezulluar për sfidën me bluzinjtë. Mungesa e tyre pati ndikimin e vet në sfidën e fundit, ndërsa tani ata janë gati të japin kontributin e tyre.

ATANDA – Mbrojtësi nigerian është mungesa e sigurt e Partizanit ndaj Vllaznisë, kjo pasi ka marrë kartonin e tretë të verdhë në sfidën me Luftëtarin. 23-vjeçari ishte ndëshkuar që në javën e parë me gjirokastritet, për t’u ndëshkuar më pas në ndeshjen me Vllazninë në Shkodër. Këtë javë ai duhet të pushojë, ndërkohë që kjo do të jetë një mundësi e mirë e Malotës për të bindur Starovën t’i japë mundësinë të luajë në vazhdimësi, pasi deri më tani kjo nuk ka ndodhur. Atanda ka qenë i preferuari i Starovës, pasi deri më tani i ka luajtur të 19-të ndeshjet e kampionatit të plota, ndërsa mbrojtësi lezhjan është aktivizuar vetëm në pesë ndeshje, tre prej të cilave si titullar. Duke pasur parasysh atë që 27-vjeçari kish dhënë më parë me Kukësin, pritej që mbrojtësi të ishte një lojtar i rëndësishëm për Partizanin. Deri më tani kjo nuk ka ndodhur, por kjo është një mundësi që Malota duhet ta shfrytëzojë, teksa trajneri Starova ka vënë në dukje gabimet e nigerianit në miqësoren me Gabala U21 dhe në sfidën me Luftëtarin, ku vendosja e mbrojtësit nuk ishte e duhura.

SUKAJ – Xhevahir Sukaj njihet për vlerat e tij, por momentalisht ai nuk është gati të luajë për Partizanin. Pas ndeshjes me gjirokastritet, trajneri Starova deklaroi se sulmues do katër deri në gjashtë javë të jetë gati. Por, ajo çka mëson gazeta nga burime pranë lojtarit, ka të bëjë me faktin se shkodrani do të jetë gati për derbin, i cili luhet më 18 shkurt, pra pas pak më shumë se dy javësh. Kjo del jashtë çdo lloj parashikimi dhe normalisht i gëzon tifozët, që dëshirojnë ta shohin sa më parë Sukajn në fushë. Vjet ai arriti të udhëhiqte ekipin me 21 gola të shënuar në kampionat, ndërsa sivjet do të ketë mundësinë të luajë në sulm me Ekuban, një tjetër sulmues shumë cilësor, por do të ketë edhe “asistencën” e Cetkoviç. Gjithsesi duhet parë gradualisht se si do të përparojë sulmuesi në stërvitje. Starova ia di mirë cilësitë, teksa kujtojmë që edhe vjet në fillim të sezonit sulmuesi nuk ishte në formën më të mirë fizike, por tekniku zgjodhi ta hedhë në fushën e blertë dhe shkodrani ia shpërbleu skuadrës duke shënuar në shtatë ndeshje radhazi. Gjatë kësaj periudhe Sukaj pritet të rrisë parametrat fizike dhe me shumë mundësi do të ketë minuta në derbi, aty ku lojtari do të ketë edhe një motiv më tepër për të kontribuar për skuadrën.