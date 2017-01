Asnjë gjyq në 5 vite, Kukësi është ai që padit… lojtarë

Gjergji Stefa

“Në këto 5 vite që jam në futboll, asnjë lojtar deri tani nuk e ka paditur klubin e Kukësit në dhomën e zgjidhjeve të konflikteve në FSHF, ose në të njëjtën instancë në FIFA. Unë nuk garantoj që padi nuk do ketë, por garantoj që nuk do humbasim asnjë gjyq të tillë. Ne jemi një klub korrekt”. Një verifikim i shpejtë i asaj që thotë presidenti Safet Gjici: në FSHF e konfirmojnë, asnjëherë nuk ka pasur një padi kundrejt këtij klubi. Madje, të thonë që kjo është një gjë e rrallë për klubet shqiptare në këto vitet e fundit, por jo vetëm për klubet shqiptare. Felipe Moreira nuk mendon kështu. Braziliani pretendon se nuk është paguar rregullisht dhe ka kërcënuar me një gjyq në FIFA. Ai luajti 6 ndeshje titullar ne verën e 2015/2016, në Europa League. Shënoi në Mal te Zi ndaj Mlladostit, si dhe ne Tiranë ndaj Legias. Klubi ndërkohë pretendon se është në rregull dhe ka respektuar kontratën, madje në faqen zyrtare në Facebook ka një njoftim ku i kërkon lojtarit të rikthehet në bazë. Ai nuk ka ardhur dhe Gjici tani ka gati përgjigjen: “Do e hedhim në gjyq. Do kërkoj 150 mijë euro dëmshpërblim”. Tani duhet të presim se si do të shkojnë gjërat. Asnjëherë më parë një lojtar nuk ishte ankuar në publik për financat te Kukësi. Madje, një “nga pikat më të forta” të presidentit në ambientet mes futbollistëve është pikërisht “korrektesa financiare”. Pothuaj të gjithë lojtarët janë në union: “I rreptë, shumë kërkues, ndonjëherë kërkon gjëra të pamundura, nuk kënaqet kurrë, por paratë i jep në datën e caktuar”.

Meqenëse jemi te financat, një panoramë qoftë dhe e përciptë e asaj çka ndodh te Kukësi është e këndshme për t’u bërë. Prej 3-4 vitesh klubi është shoqëri aksionere, ku aksioneri kryesor është Gjici me 88%, ndërkohë që në përgjithësi niveli i shpenzimeve balancohet nga të ardhurat. Kukësi ka luajtur sistematikisht në kupat e Europës, duke kaluar shpesh ture. Sa për të krijuar një ide, nga ajo që ndodhi vitin e shkuar në Europa Ligë Kukësi arkëtoi 450 mijë euro. Hë për hë ndoshta nuk flitet për një bilanc pozitiv, por patjetër nëse në të ardhmen ekipi del kampion dhe kalon edhe më shumë ture në Europë nuk është e pamundur. “Mundohemi të krijojmë një balancë, por dihet që ka shumë shpenzime. Futbolli është pasioni im i madh”, të thotë presidenti.

Tre herë i dyti, një kupë dhe një superkupë, 3 ture të kaluara që në verën e parë europiane, dhe në përgjithësi një profil dinjitoz dhe në lidhje me zhurmat e trukimeve e bëjnë Kukësin e Gjicit një ansambël simpatik. “Këtë vit dua të fitoj titullin. Është fiksimi im”. Herët a vonë do e arrijë.