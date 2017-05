Artan Sakaj, mesazh për Skënderbeun: Jorgji ka qenë lojtari juaj më i mirë

Ish-kapiteni i Flamurtarit, Artan Sakaj, nuk qëndron indiferent ndaj zhvillimeve në futbollin shqiptar, edhe pse tashmë është tërhequr nga futbolli.

Për Sakajn fitorja e Kukësit kundër Skënderbeut është vendosur edhe nga gjyqtari Enea Jorgji, por nga ana tjetër, Skënderbeu jo vetëm që nuk e mundi gjatë gjithë sezonit Kukësin, por e pësoi edhe nga një arbitër që sipas Sakajt, “ka qenë lojtari më i mirë i Skënderbeut prej vitit 2010”.

“Ky Jorgji e prishi lojën që tek kartoni i Micit, që s’kishte lidhje fare as me faullin, jo më e kuqe. Të mendosh që ky i lodhuri gjykon ndeshje ndërkombëtare. Ore, këta të Skënderbeut ça bënë dy ndeshje me Kukësin, pse nuk e mundën, apo e kishin lënë me gur të fundit. Ankohen tani për Jorgjin. Po ai ka qenë lojtari më i mirë i ekipit tuaj, që nga 2010, pse ia dhatë huazim Kukësit?”

Më herët, para dy ditësh, Sakaj kishte thumbuar sërish: “Epo ta fitonte njehere Gjici, se i ishte qepur titullit me bukë në trastë. Hallall i qoftë, sepse ia doli sot. Më vjen keq për Skenderbeun , sepse nuk meritonte një Enea në ndeshjen e sotme, që ta gjykonte, por është portokalle dhe gjynahet e 2011-ës u lanë sot. Mos të thote njeri që Kukësi nuk e meritoi, sepse një sezon pa humbje do të thotë shumë. Mos u merrni me arbitrin (se çudia me e madhe 3 ditë zgjat), por uroni kampionet”.