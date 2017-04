Apolonia fut në telashe të mëdha Elbasanin

Duhej dhe pritej fitorja, por ajo nuk erdhi: Elbasani ka barazuar sot 2-2 në shtëpi me Apoloninë, një rezultat që e fut në siklete të reja.

Ndonëse nuk humbet prej 4 ndeshjesh, Elbasani ka barazuar 3 të fundit dhe barazimi i sotëm, është si disfatë, sepse përballë ishte një Apoloni pa ndonjë nevojë të madhe për pikë, duke qenë në krye të grupit B play-out, tashmë e qetë për sa i përket mbijetesës.

Fierakët premtuan fair-play dhe e mbajtën fjalën, sepse shënuan të parët me Hysenshahajn dhe ndonëse Elbasani përmbysi gjithçka që në pjesën e parë, kishte Myrto Uzuni 8 minuta para fundit ai që prishi planet vendase.

Me këtë barazim, Elbasani mbetet i parafundit dhe tashmë sheh me frikë ndeshjen e nesërme Sopoti-Turbina, gjithnjë nëse kjo do të luhet, sepse Sopoti po bojkoton stërvitjen dhe mund të mos paraqitet, për shkak të krizës financiare.