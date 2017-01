Antoni Kueson… misteri dinamovit!

14 vjet më parë, një futbollist i huaj mbërriti në Tiranë dhe veshi fanellën e skuadrës së kryeqytetit, por vetëm në dy ndeshje Kupe… Iku pa lënë gjurmë dhe pa mësuar askush nga vinte

Anton Cicani

Bota e futbollit është e mbushur me shumë histori atletësh të cilët janë bërë pjesë e historisë së saj krejt rastësisht, ose sepse kanë përfituar në sajë të dinakërisë dhe zgjuarsisë, apo qoftë edhe një shenje fati… Meteorë, objekte misteriozë, personazhe të zhdukur, apo edhe të rigjetur pas shumë vitesh. E bukura e kësaj disipline të sportit është sepse surprizat nuk kanë të sosur dhe e bëjnë akoma më të bukur në sytë e tifozëve apo sportdashësve. Dy kategori që janë të afërta, por sa larg, kur vjen puna te ndjenjat. E kështu, mjafton të gërmosh thellë për të gjetur gjithçka për çdo gjë.

Ashtu sikurse gazetari italian i njohur, Xhovani Armilota, në një nga shkrimet e tij dedikuar pikërisht futbollit në Shqipëri. Histori të treguara bazuar në fakte, apo në prova, por që ndoshta kërkojnë vetëm pak durim… Mes tyre, arritje të fshehura nga regjimi, apo thjesht edhe disa ndeshje monumentale të treguara sipas një fryme klasike dhe, shpeshherë, romantike…

Ashtu sikurse edhe historia që ka treguar në gusht të vitit 2016, e cila i përket një misteri të quajtur “Antoni Kueson”… Sigurisht, përpara saj, i duhet dhënë një sy viteve ’86 të futbollit shqiptar, ku ka shumë statistika në kufij, kuriozitete, episode të pabesueshme apo edhe rekorde botërore.

Por, vitet kanë ecur dhe ngjarjet kanë mbuluar ngjarjet. Armilota shkruan për një emër dhe mbiemër, që sipas tij kurrë s’do të ishte ai i sakti. Fundja, nëse një futbollist e sheh vetëm dy herë në fushë dhe pak, atëherë disa pyetje vetes i bën…

“Jo të gjithë shqiptarët e moshës time – nuk po flasim për më të rinjtë! – kujtojnë që i huaji i parë që luajti në Shqipëri pas socializmit ishte një shqiptar i Kosovës. Kushtrim Munishi (datëlindja 17.03.1973) më 21 shtator 1996 zbriti në fushë me fanellën e kuqe, gjatë javës së tretë: Teuta-Partizani 1-0. Vinte nga Prishtina dhe kishte pasaportë jugosllave.

Tetë ditë më pas i takoi të huajit të parë të vërtetë, një brazilian. Karlo Eduardo de Souza Alvesh, i thërritur “Edu” (datëlindja 01.08.1971): zbriti në fushë me Lushnjen në transfertën e humbur 0-2 në Librazhd ndaj Sopotit (në atë kohë quhej Albania Tabak). Ai, ashtu sikurse 90% e brazilianëve edhe në ditët e sotme, u zbulua një tip i mbushur me shumë mall për vendlindjen e tij. E dimë që edhe në Itali, përtej Oqeanit, ka pasur, ka dhe do të ketë shumë brazilianë me emra të çuditshëm, që do të bënin të qeshnin kundërshtarë si Paolo Rosi apo Vioresin Sinani.

Prej atëherë kanë kaluar 21 vjet, dhe në Shqipëri kanë mbërritur shumë të tjerë, disa të vlefshëm, të tjerë më pak, ashtu si ndodh në çdo vend të botës. Por, nga këto të huaj, sot njohim vetëm nënshtetësinë.

Të shkojmë pak në “çështjen Antoni Kueson”. Në janar të vitit 2003, një person që ndoshta Shqipërinë e kishte parë vetëm në internet ose në hartë, mori avionin – ndoshta bëri shumë ndalesa përpara se të vinte – dhe mbërriti në Tiranë për të veshur fanellën e Dinamos.

Në karrierën e tij shqiptare, zhvilloi vetëm dy ndeshje: ndeshjen e vajtjes dhe të kthimit në fazën e 1/8-ve të finaleve të Kupës së Shqipërisë 2002-2003: Luftëtari-Dinamo 0-3 (22 janar në Gjirokastër, i zëvendësuar në të 59’) dhe Dinamo-Luftëtari 2-2 (29 janar në Tiranë, i hedhur në fushë në minutën e 31-të). Nuk realizoi asnjë gol, thjesht mori avionin dhe u nis nga aeroporti i Rinasit, në drejtim të paditur…

Pikësëpari pyes veten: kujt i leverdisi që të paguante një udhëtim kaq të gjatë, përveç se hotel qëndrimi, për dy gjysmë ndeshje në turnin e dytë të një Dinamoje që Kupën e fitoi?

Gjëja e dytë është që kurrë s’u kuptua është: çfarë nënshtetësie kishte, mosha apo një fotografi, por sidomos nga kush shtet erdhi? Ndonjëherë, mbiemri i tij u tha si Kueson, Kuaizon, Kuezon, apo Kurzon… “, shkruan Armilota.

Sigurisht, një objekt misterioz, deri më sot, e asaj Dinamo që me të huajt pati një feeling të veçantë dhe solli në Shqipëri edhe një farë Pero Pejiç, që sot po udhëheq Kukësin drejt fitimit të titullit.

Kronohistoria

Delijorgji dhe administrimi “part time” i klubit

Sa i përket sezonit në fjalë, pra 2002-2003, për të cilën bëhet fjalë në shkrimin për të huajin që preku fushën vetëm në Kupën e Shqipërisë, Mihal Delijorgji drejtonte Dinamon dhe paratë ishin problemi i tij i fundit. Edhe pse, mungonte administrimi i vërtetë, pasi biznesmeni Delijorgji e kishte klubin blu si një “lodër”, pra për të kaluar kohën dhe, pse jo, për të hedhur disa para në formë bamirësie…

Rrëfimi

Arapi: Ndeshjen e mbaj mend, por këtë Kueson…

Njëri nga futbollistët e asaj kohe, i cili sot luan në kampionatin turk, është mbrojtësi Renato Arapi. Për “Sport Ekspres”, i pyetur në lidhje me “objektin misterioz”, Kuason: “Të them të drejtën na ktheve shumë mbrapa në kohë… Jo sepse s’mbaj mend atë Dinamo, por sepse këtë lojtar që po thua s’e kam fiksuar kurrë, edhe pse mund ta kem pasur ngjitur në bankinë. Ajo ishte një Dinamo me shumë futbollistë cilësorë dhe sigurisht që mund të ketë pasur edhe prurje nga jashtë, por këtë emër, sinqerisht, s’e mbaj mend. Sa i përket dy ndeshjeve, sigurisht që i mbaj mend, sepse u shënuan shumë gola, si në Gjirokastër, ashtu edhe në Tiranë. Atë vit fituam edhe Kupën”.

Skedat e dy ndeshjeve

Luftëtari-Dinamo 0-3

Shënues: / Papa 31’, Maho 85’, 86’

Luftëtari: Teleku, Ergys Shameti, Altin Kore, Ermal Capuni, Klodian Brahimi, Pjeter Tanushaj, Gentian Sadikaj, Mikel Çenko, Dhjogen Muço, Dritan Mehmeti (Jahja 74’); Në stol: Bashkim Gaxhaj, Jahja; Trajner.: Andrea Çulli.

Dinamo: Ermal Çela, Kreshnik Gaçaj (Dhjogen Muço 62’), Luçian Bica (Rudolf Nurja 83’), Luan Pinari, Arnold Çipi, Antoni Kueson (Rezart Maho 59’), Edmond Dalipi, Egert Bakalli, Johan Papa, Rigels Qosa; Në stol: Gledis Sharra, Rudolf Nurja, Rezart Maho, Andi Verli (Johan Papa 80’); Trajner.: Aurel Tikleanu.

Gjyqtarë: Kridens Meta, Shpëtim Lamçe, Fatmir Hysomema.

Dinamo-Luftëtari 2-2

Shënues: Papa 60’, Bakalli 67’/ Mehmeti 53’, Çapuni 80’

Dinamo: Ermal Çela, Egert Bakalli (Renato Arapi 81’), Florian Peqini, Kapoli, Horgo Mastora (Kueson 31’), Subashi, Klodian Renxa, Artim Pollozhani (Ardian Dashi 46’), Andi Verli, Rezart Maho, Johan Papa; Në stol: Gledis Sharra, Renato Arapi, Antoni Kueson, Ardian Dashi; all.: Aurel Tikleanu.

Luftëtari: Elton Lamaj, Roland Miho, Bashkim Goga (Dhima 17’), Ergys Shameti, Bashkim Gaxhaj, Mikel Çenko, Mançaku, Klodian Brahimi (Braho 52’), Pjeter Tanushaj, Ermal Çapuni, Dritan Mehmeti; Në stol: Teleku, Dhima, Braho; Trajner: Andrea Çulli.

Gjyqtarë: Erjon Dobi, D. Rexha, D. Bilali.