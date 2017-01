Mesfushori Ansi Nika do të luajë te Laçi në pjesën e dytë të sezonit. Shkodrani u nda nga Tirana para pak ditësh, për shkak se në pjesën e parë të sezonit te Tirana i eci keq, me vetëm 338 minuta të luajtura.

Tani Nika ka pasur besime me disa klube, por ka rënë dakord me Laçin, ku të paktën i garantohet një vend titullari, edhe pse pagesa nuk do të jetë në nivelin e dy sezoneve të fundit.

Sezonin e shkuar Nika luajti rregullisht te Kukësi, por kulmin e vet e ka pasur në vitet 2010-2015 te Teuta.