Andrea Konti i shënon Juves dhe i merr makinën prokuratorit

Kur vë bast makinën, duhet t’i bësh mirë llogaritë, edhe pse ka disa baste që i humbet me qejf. Agjenti i famshëm i futbollistëve, Mario Xhufredi, ka mbetur në këmbë, për shkak të një basti të guximshëm me klientin e tij Andrea Konti: futbollisti i Atalantës do të merrte fuoristradën Range Rover të prokuratorit të tij, nëse shënonte 7 gola në sezon.

A i bën një mbrojtës i ri kaq gola? Nuk ka shans, apo jo? Ja që Konti u tërbua dhe me stimulin e makinës që tani ka shënuar 7 gola e ka dhënë 4 asiste, edhe pse deri në nëntor nuk kishte shënuar ende.

Dje kundër Juventusit erdhi goli i shtatë për talentin 23-vjeçar të Atalantës, i cili i shënoi edhe vjet dy gola, por këtë sezon ka shpërthyer dhe vlera e tij në treg është dhjetëfishuar.

Kjo kënaq edhe agjentin e tij, sepse me shitjen e Kontit do të ketë mundësinë të blejë disa fuoristrada.