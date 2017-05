Andi Lila: Do kthehem te Tirana, por jo tani

Andi Lila shënoi dje në kampionatin grek, duke u ndarë bukur me PAS Janinën dhe tifozët e klubit grek. Tani mesfushori i kombëtares shqiptare pret transferimin në Azerbajxhan, edhe pse e pranon se së shpejti mund të kthehet te Tirana.

Në lidhje telefonike në emisionin "Zona Gol" në Supersport, Lila sqaron: "Kam kaq vite këtu dhe qyteti i Janinës është shumë i bukur. Do jetë një shtëpi e dytë, pasi kam shumë miq brenda dhe jashtë futbollit. Gjithmonë do kthehem këtu kur të kem mundësi, pasi është një qytet i mrekullueshëm. Nuk e kam menduar ende kthimin në Shqipëri. Për momentin është herët, por mendoj që pas tre vitesh mund te kthehem te Tirana. Ka pasur aludime për një transferim në Zvicër, te Lugano: "Kam marrëdhënie të jashtëzakonshme me Tramexanin. pasi ai ishte njeriu që komunikonim gjithë kohën. Kemi kontakte sërish, e urojmë njëri-tjetrin pas fitoreve. Jam i kënaqur që po bën një punë të jashtëzakonshme me Luganon, duke shkuar drejt kupave të Europës. Është një trajner i ri, por mendoj se është një trajner i madh dhe nëse do kisha një ofertë nga ai, normalisht do ikja me vrap".