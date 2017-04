Analiza, Starova kritika për të gjithë skuadrën

“Nuk e di se çfarë keni pasur, sepse keni bërë një ndeshje të dobët të gjithë”, – ka qenë një pjesë kryesore dhe thelbi i asaj se çfarë ka thënë trajneri Starova në analizën e zhvilluar pas ndeshjes me Vllazninë. Trajneri ka mbledhur lojtarët në ambientet e kompleksit “Vila Park”, në pasditën e së hënës. Ashtu siç pritje, ai ka pasur kritika të mëdha për të gjithë ekipin e tij, pas barazimit në Shkodër. Biseda e tij me lojtarët ka zgjatur për rreth një orë, tekniku ka qenë i revoltuar për lojën e zhvilluar nga futbollistët e tij në stadiumin “Loro Boriçi”.

Analiza – “Nuk e kuptoj se çfarë ndodhi në Shkodër, pasi jam i sigurt se nuk keni dhënë asnjëri nga ju maksimumin. Ju keni më shumë energji dhe mund të bënit më mirë. Mos u merrni me arbitrin, e dha se dha, nuk e dha, pavarësisht se ishin rastet e Torasës dhe Bonifejsit. Ne duhet të korrigjojmë veten”, – ka thënë Starova. Ai nuk është kursyer as për rendimentin e të gjithë futbollistëve. “Nuk jam i kënaqur me asnjërin prej jush. Megjithatë, asgjë nuk ka mbarur dhe tani jemi në fazën finale. Fatin tonë e kemi vetë në dorë, prandaj që nga ndeshja me Teutën, ju dua në maksimumin tuaj. Kam besim te ju”, – u ka thënë Starova lojtarëve të tij.