Analiza, priten tone të ashpra në mbledhje!

Skuadra e Partizanit akoma nuk e ka zhvilluar analizën e ndeshjes me Teutën. Të kuqtë kanë qenë dy ditë pushim dhe ditën e djeshme janë rikthyer në përgatitje për ndeshjen e së hënës me Tiranën, ndërsa është pritur që të zhvillohet edhe analiza. Stafi teknik ka vendosur që të mos e analizojë takimin me lojtarët ditën e djeshme, por e ka shtyrë për një ditë tjetër. Akoma nuk është lënë një orar se kur do të zhvillohet analiza mes palëve.

Analiza – Biseda për ndeshjen me Teutën pritet të zhvillohet ditën e sotme në hotelin “Vila Park”, në rezidencën e përhershme të “demave”. Tonet priten të jenë të ashpra, pasi barazimi me Teutën dhe fakti që skuadra nuk po reagon në fushën e lojës ka krijuar jo pak probleme në klubin kryeqytetas. Gabimet që kanë ndikuar gjatë ndeshjes, por edhe “çështja” Fili do të dalin në skenë.

Trajneri i kuq do të japë kritikat e tij edhe për lojtarët në mënyrë të veçantë, por edhe do të studiojë lojën e Tiranës në takimet e fundit për të gjetur anët e dobëta dhe për të ndërtuar strategjinë e sulmit. Starova është duke menduar edhe strategjinë që do të ndërtohet për këtë takim.