Amir Bilali çel merkaton e Skënderbeut në janar

Kur duhen edhe pak ditë nga mbyllja e fazës së dytë të Superligës, burime pranë klubit juglindor bëjnë me dije se klubi ka siguruar afrimin e parë. Bëhet fjalë për Amir Bilali, futbollistin e Bylisit, që me shumë mundësi ka mbyllur gjithçka me Skënderbeun dhe sapo të startojnë stërvitjet në muajin janar do të zbarkojë në qytetin juglindor. Ky ka qenë haberi i ditës së djeshme, teksa mund të themi që 22-vjeçari Bilali ka qysh nga viti 2012 që ka kaluar te disa skuadra. Në fillim ka qenë pjesë e Kremonezes U-19 dhe ka kaluar te të rinjtë e Lacios, ndërkohë që në janar të vitit 2014 ka qenë pjesë e skuadrës Celje në Slloveni. Këtë sezon ka qenë pjesë e Bylisit, por me sa duket korçarët e kanë studiuar prej kohësh dhe kanë arritur që të bindin futbollistin nga Gostivari që të veshë fanellën e Skënderbeut. Tashmë është zbuluar afrimi i parë i kampionëve, por që nuk mjafton, pasi Skënderbeu duhet të bëjë një merkato vërtet të fuqishme, duke parë mangësitë e dy fazave të para dhe nevojiten futbollistë me peshë për të siguruar trofeun e shtatë kampion radhazi.

Leonard Trebicka